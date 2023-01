Suzuki eVX concept : un Vitara électrique pour bientôt ?

Suzuki eVX

Jusqu’à présent, Suzuki ne s’était pas encore lancé dans l’aventure concernant les voitures électriques. Le marché n’étant pas encore mature, la marque japonaise a fait le pari de prendre son temps, et de soigner ses volumes avec ses crossovers, en jouant sur le développement de l’hybridation. Une stratégie finalement pas mauvaise, qui a permis jusqu’à présent à Suzuki de se développer avec des modèles mondiaux sur des marchés très différents les uns des autres.

Mais il est visiblement temps de faire un premier pas vers l’électrique : Suzuki nous dévoile un inédit concept car, l’eVX, 100 % électrique. Un concept à scruter de près, étant donné qu’il devrait préfigurer le premier modèle électrique de la marque ! Et ce dans un avenir relativement proche : le modèle de série serait commercialisé dans deux ans, en 2025.

Un crossover électrique au style inédit

Suzuki a donc retenu son type de modèle phare pour l’exercice : un SUV de taille moyenne, qui mesure ici 4,30 m de long, par 1,80 m de large et 1,60 m de hauteur. Il était logique de capitaliser sur le segment qui fonctionne le mieux pour la marque, et notamment pour le Vitara, un modèle historique.

Esthétiquement, le concept eVX annonce une vraie révolution de style. Il ne ressemble absolument pas aux modèles de la gamme actuelle ! De quoi se démarquer par rapport aux modèles thermiques. Cela dit, n’oublions pas que le Vitara est en fin de carrière, et que nous n’avons encore aucune idée du style de la future génération.

Le Suzuki eVX met en avant un look de baroudeur, avec des passages de roues très marqués et de généreuses protections pour les boucliers. En forme de V, les blocs optiques sont inédits pour le constructeur. De profil, la ceinture de caisse est assez haute, avec un petit décroché au niveau des portes arrière. Un effet aileron de requin est visible sur le montant C, avec un pavillon de toit en noir et non pas couleur caisse. On notera que le concept fait l’impasse sur les poignées de portes visibles et les rétroviseurs classiques remplacés par des caméras : des éléments qui devraient changer pour le passage en série.

A l’arrière, les feux sont englobés dans un bandeau horizontal qui fait la largeur du véhicule.

550 km d’autonomie

Le style est donc innovant pour la marque, on a hâte de voir la version de série ! Suzuki ne donne pas d’infos sur les caractéristiques du moteur et des performances attendues. Nous connaissons en revanche la capacité de la batterie qui est de 60 kW, et permet d’afficher une autonomie de 550 km.

Affaire à suivre !

Suzuki eVX

Suzuki eVX

Suzuki eVX

Suzuki eVX

Suzuki eVX