Bugatti Chiron L’ultime…exemplaire est assemblé

Bugatti Chiron « L’Ultime »

Le 30 mai 2024 marque une étape mémorable dans l’histoire de l’automobile avec la sortie d’atelier de la Bugatti Chiron L’Ultime, le dernier exemplaire de la mythique supercar. Après plus de huit ans de production, Bugatti célèbre la fin de cette ère avec une version spéciale de la Chiron Super Sport, une œuvre d’art automobile qui rend hommage à son histoire légendaire.

Un hommage aux débuts de la Chiron

La Chiron L’Ultime reprend les codes de la livrée d’origine présentée en 2016 au Salon de Genève, avec ses nuances distinctives « Atlantic Blue » et « French Racing Blue ». Cependant, cette dernière version apporte une touche moderne avec un fondu raffiné entre ces deux teintes emblématiques. Les jantes, peintes dans les mêmes nuances, et le macaron frontal bleu accentuent l’élégance et la singularité de ce modèle.

Depuis son lancement, la Chiron a marqué les esprits par ses performances inégalées et son luxe exceptionnel. Nommée en l’honneur du célèbre pilote Louis Chiron, cette supercar a constamment repoussé les limites, établissant des records et définissant de nouveaux standards dans le monde automobile. La Super Sport L’Ultime intègre les lieux et événements clés où la Chiron a brillé, inscrits sur ses flancs : Genève, Ehra-Lessien, Pebble Beach, la Villa d’Este, Cap Canaveral, Monaco, le circuit Paul Ricard, Paris et le Château Saint-Jean en Alsace, siège historique de Bugatti.

À son lancement, la Bugatti Chiron était la voiture de série la plus rapide et la plus luxueuse au monde. Elle reprenait le moteur W16 8.0 quadriturbo de la Veyron avec une puissance portée à 1 500 chevaux. La Super Sport, avec ses 1 600 chevaux et sa silhouette allongée, a établi un record de vitesse impressionnant à 490 km/h en 2019. Ces performances sont le fruit d’une ingénierie de pointe et d’un savoir-faire inégalé, symbolisant l’engagement de Bugatti envers l’excellence.

L’habitacle de la Chiron L’Ultime est un véritable chef-d’œuvre d’artisanat, combinant la fibre de carbone et le cuir de haute qualité dans des tons de bleu profond. Les mentions « 500 » et « L’Ultime » sont inscrites en plusieurs endroits, soulignant l’exclusivité de ce modèle. Les surpiqûres tricolores sur les sièges ajoutent une touche de sophistication et rappellent les origines françaises de la marque.

Le dernier adieu à un moteur légendaire

La Chiron L’Ultime n’est pas seulement le dernier modèle de la série Chiron, mais aussi la dernière Bugatti de route équipée du fameux moteur W16. Ce moteur emblématique a défini une époque et a permis à Bugatti de repousser les frontières de la performance automobile. Avec la production de ce dernier exemplaire, Bugatti tourne une page importante de son histoire, tout en se préparant à un avenir encore plus audacieux.

La fin de la production de la Chiron ouvre la voie à de nouvelles aventures pour Bugatti. Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles, souligne que « L’Ultime » incarne les valeurs de performance, de sophistication et d’élégance de la marque, tout en ouvrant un nouveau chapitre prometteur. La production imminente de la Bolide et de la W16 Mistral, ainsi que le dévoilement d’un nouveau modèle prévu pour juin, promettent de perpétuer l’héritage de Bugatti avec des innovations et des performances sans précédent.

Bugatti a en effet d’ores et déjà fixé une date pour la suite de son histoire : ce sera le 20 juin, avec la présentation d’un nouveau modèle motorisé par un bloc V16 inédit avec de l’hybridation !

