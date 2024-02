Nouvelle Lancia Ypsilon : l’arrivée en France ne sera pas immédiate

Nouvelle Lancia Ypsilon

Maintes fois teasée, avec de nombreuses fuites, la nouvelle Lancia Ypsilon est définitivement révélée. Son édition de lancement EDIZIONE LIMITATA CASSINA arrive avec 1906 exemplaires, mais uniquement en Italie ! La France fait bien partie des premiers pays choisis par la renaissance de Lancia, mais ce ne sera pas immédiat…

Un retour de Lancia progressif

Lancia est toujours implanté en Italie, où l’ancienne Ypsilon faisait même partie jusqu’à présent des meilleures ventes dans le pays. C’est donc logique que la nouvelle venue commence sur son territoire, notamment avec cette fameuse série limitée.

Ce sont en tout 70 nouvelles concessions qui sont annoncées, et cela dans de grandes villes européennes. Après l’Italie, Lancia a choisi les Pays-Bas et la Belgique. Arrivent ensuite la France et l’Espagne, alors que l’Allemagne devra attendre 2025.

Le réseau français a déjà été étudié, avec pas moins de 20 concessionnaires et 80 points de service. Malgré tout de nombreuses villes ne seront pas concernées par la présence d’un concessionnaire, mais Lancia veut justement miser sur de la vente en ligne. Un modèle plus proche de Tesla, et qui ne semble désormais plus irréaliste. L’objectif est important : atteindre 50 % de ventes en ligne !

Une Ypsilon proche de la 208

Ce retour de Lancia débute par une citadine de segment B, qui mesure 4,08 m. Une cousine de la Peugeot 208, proposée au départ exclusivement en électrique avec la motorisation de 156 ch et une batterie de 54 kWh. Avec 403 km d’autonomie, cette Ypsilon électrique est effectivement très proche de sa cousine Peugeot en caractéristiques.

Pour se démarquer, la petite Lancia mise sur son design, inspiré des précédents concept cars de la marque. L’habitacle est lui aussi très différent de celui d’une 208 ou d’une Corsa, avec une présentation qui joue ici sur les codes de couleur et la présence d’éléments inspirés du mobilier de maison.

Les dernières technologies ne sont pas oubliées, avec de grands écrans, la conduite autonome de niveau 2 en série, et le système d’infodivertissement S.A.L.A.

Positionnée en premium, cette nouvelle Lancia risque d’être plus chère qu’une 208. Elle apportera aux clients une certaine touche d’exclusivité, en n’étant pas garée à chaque coin de rue…

On attend désormais la liste des concessions françaises, la date de lancement chez nous ainsi que la grille de prix. Des éléments qui viendront sans doute avant le troisième trimestre 2024, la fenêtre de tir pour ce nouveau modèle sur le territoire français.