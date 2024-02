Nouveau Ford Puma : les photos officielles du restyling

Nouveau Ford Puma

Chez Ford, le Puma est un modèle important : depuis l’arrêt de la Fiesta, il est devenu l’entrée de gamme du constructeur américain. Et ce modèle cartonne : en France, il est toujours dans les 20 voitures les plus vendues, ce qui est à nouveau le cas en janvier 2024. Malgré des chiffres de vente plus que satisfaisants, Ford offre à son poulain un petit facelift pour attaquer sa deuxième partie de carrière.

Un Puma 2024 qui se concentre sur les évolutions technologiques

Extérieurement les designers Ford n’ont pas souhaité transformer le Puma, dont le style est l’un des arguments de vente principaux. Les changements sont donc subtils : la signature lumineuse évolue pour les blocs optiques, le nouveau logo Ford fait son apparition, et une teinte inédite Cactus Grey est ajoutée au catalogue.

Dans l’habitacle, les changements sont plus nombreux : la planche de bord a été redessinée en partie centrale pour accueillir un grand écran de 12″, placé sous les aérateurs centraux. Auparavant l’écran central de 8″ était positionné au-dessus des aérateurs, c’est donc un changement de taille…

Le nouveau système SYNC 4 est plus rapide que le précédent, et dispose de toutes les fonctions attendues : la connectivité 5G, Alexa Built-in pour la saisie vocale, et Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On notera aussi que les commandes de climatisation disparaissent, et seront gérées sur l’écran tactile.

Du côté des aides à la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent adapte désormais tout seul la vitesse dans les courbes comme les bretelles d’autoroute. Assistance au freinage en marche arrière, assistance aux intersections, rien ne devrait manquer au quotidien.

Barre de son intégrée, pare-brise acoustique, caméra 360°, chargeur à induction, éclairage d’ambiance : là encore Ford a mis le paquet.

Quels moteurs pour la nouvelle gamme ?

Ford en a profité pour faire le ménage dans les motorisations proposées. Le bloc le plus vendu, le 3 cylindres 1.0 de 125 ch, sera toujours proposé en micro-hybridation mais plus en E85. Ce même moteur est également proposé en 155 ch, et même en 170 ch Powershift sur la version ST. La version sportive ST 200 en boite manuelle n’est donc pas reconduite, sans doute au vu des émissions de Co2.

La grande nouveauté de la gamme Puma sera l’arrivée d’une version 100 % électrique. Intitulé « Puma Gen-E », ce nouveau crossover électrique sera dévoilé dans le courant de l’année 2024, pour une commercialisation en 2025.

