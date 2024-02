Fiat 500 Collezione 1957 : une nouvelle édition hommage

Alors qu’on croyait la Fiat 500 thermique disparue, la marque ayant annoncé la fin de production pour la fin de l’année dernière, la citadine revient avec une ultime édition limitée.

Une Fiat 500 Collezione 1957 qui vient rendre hommage aux inconditionnels de la 500. La série collector ultime, ou la série limitée de trop ?

La présentation spécifique de cette Fiat 500 Collezione 1957

Extérieurement, les fans de la 500 devraient apprécier sa carrosserie bicolore qui veut célébrer la Dolce Vita…La carrosserie bicolore Blanc Gelato et Vert Rugiada est associée à une capote beige, et à des antes en alliage 16″ Diamant blanches. La présentation comprend également un liner argent, des coques de rétroviseurs chromées, et un 3ème feu sérigraphié « 1957 », mais aussi des feux de jour à LED et des phares antibrouillard .

A l’intérieur, le style profite de sièges gainés d’ivoire aux inserts en cuir Frau, et d’une inscription « ONE OF 1957 », avec plaque numérotée sur le tunnel central, ainsi que d’un insert de planche de bord en bois.

Sous le capot, le choix sera imposé avec un bloc 1.0 hybride de 70 chevaux, couplé à une transmission manuelle.

La présentation bicolore devrait plaire

Alors oui, il y a eu BEAUCOUP de séries spéciales sur la Fiat 500 de cette génération, qui a connu une longue carrière depuis 2007. Elle a ainsi été vendue à plus de 3,2 millions d’exemplaires, une réussite incontestable.

Il est donc encore temps d’acheter cette 500 thermique, ou alors de craquer plutôt sur sa version électrique de nouvelle génération…

Retenez également un chiffre, l’année de naissance de la 500 sera donc bien son nombre d’exemplaires pour cette série, avec 1957 exemplaires. Elle est proposée en Europe, ainsi qu’au Japon.

