Audi RS 6 Avant GT : la fin d’une saga en édition limitée

Audi aime clôturer la vie d’un modèle avec les déclinaisons les plus exubérantes. Et c’est une nouvelle fois le cas : alors que la prochaine génération d’A6 arrive cette année en 100 % électrique, nous avons droit à une inédite Audi RS 6 Avant GT survitaminée. On ne va pas s’en plaindre, même s’il s’agit d’une série limitée !

660 exemplaires prévus

Cette édition inédite est née du projet Audi RS 6 GTO, sur lequel 12 apprentis ont travaillé en partenariat avec Audi Design. L’inspiratrice est une légende du sport automobile : l’Audi 90 quattro IMSA GTO de 1989.

Pour cette série limitée, la RS 6 Avant GT s’inspire donc du concept RS 6 GTO pour une apparence plus agressive que la RS 6 standard. A l’avant, le capot redessiné a été réalisé en fibre de carbone. Même chose pour les ailes avant, qui reçoivent au passage des prises d’air. Celles-ci ont deux objectifs : améliorer le refroidissement des frais, et réduire la pression d’air dans les passages de roues ! Les jantes 22″ qui y prennent place sont elles aussi inédites à cette édition.

A l’avant, la RS 6 Avant GT reçoit un traitement noir brillant sur les prises d’air et la calandre, pour renforcer la largeur d’ensemble. Nouvelle calandre d’admission, nouveau séparateur avant et ajout de lames verticales dans le bouclier : la face avant ne manque pas d’allure.

Vue de derrière, cette sportive fera la différence avec son double aileron repris au concept car cité plus haut, son nouveau diffuseur, et bien sûr ses badges spécifiques.

Sur cet exemplaire en teinte Blanc Arkona, les stickers de la voiture reprennent les couleurs d’Audi Sport en noir, gris et rouge. Mais avec les teintes gris Nardo ou noir Mythos, les stickers seront noir et gris. Même chose pour les jantes, qui passeront du blanc au noir !

On notera aussi un dernier détail esthétique, la suppression des barres de toit : une première sur la RS 6 Avant.

Plus de puissance sous le capot

Audi Sport en a profité pour revoir la puissance du moteur V8 4.0 TFSI, qui passe de 600 à 630 ch tout en bénéficiant d’un couple en hausse de 50 Nm.

Avec cette évolution, le chrono de 0 à 100 km/h est effectué en 3,3 secondes, un gain de 3 dixièmes tout de même. Le 0 à 200 km/h ne prend que 10,5 s, soit un gain d’1,5 s par rapport à une RS 6 Avant classique. Pas besoin d’ajouter un pack optionnel pour débrider la vitesse de pointe : celle-ci est directement donnée pour 305 km/h.

Chaussée en Continental « Sport Contact 7 » 285/30 R22, cette Audi pourra aussi compter sur un freinage céramique RS livré de série. Ceux qui veulent faire du circuit devraient aussi apprécier la présence de suspensions à ressorts hélicoïdaux réglables, livrés avec l’outillage ! Mais ceux qui ne sont pas dans cette optique auront aussi le choix entre les suspension sport RS plus avec Dynamic Ride Control (DRC) ou la suspension pneumatique adaptative RS.

Audi précise aussi que si la production est effectuée en partie à Neckarsulm, elle est ensuite finalisée pendant une journée par voiture sur le site de Böllinger Höfe en charge des R8 et e-tron GT.

Il n’y aura donc que 660 exemplaires de ce modèle qui vient clôturer avec passion une longue saga. On imagine qu’il y aura sans doute une autre RS 6 Avant, mais e-tron et dans un tout autre esprit !

L’Audi RS 6 Avant GT et son inspiratrice de compétition

