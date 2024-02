Goodbye Mini Clubman : le dernier exemplaire est sorti des chaines

Dans l’usine historique d’Oxford, Mini vient de produire le tout dernier exemplaire de son Clubman. Un modèle qui quitte la gamme, sans descendance…Mini aura tout de même effectué un bel hommage à ce modèle avec une séance photo qui regroupe les 3 générations du modèle.

Une saga débutée en 1969

Mini a lancé son premier Clubman en 1969 : il s’agissait alors d’une sorte de version break de la petite Mini Hatch, sans portes latérales supplémentaires. Dès le début des années 60, deux déclinaisons break de la Mini voient le jour : l’Austin Seven Countryman et la Morris Mini Traveller. Deux autres versions luxueuses étaient proposées : La Riley Elf et la Wolseley Hornet. En 1967, la British Motor Holdings engage le designer célèbre designer Roy Haynes pour combiner ces quatres modèle en un sens : le Clubman est né. Il se distingue notamment par son nez avant plus anguleux que celui de la Mini, et aussi rallongé de 10 cm.

En une décennie, environ 600.000 exemplaires ont été produits, la dernière ayant été produite en 1982.

Le modèle a ensuite connu une renaissance dans les années 2000, en reprenant le même concept. Mais Mini a ensuite voulu faire évoluer le Clubman en 2015, en le transformant en compacte 5 places : un gabarit qui visiblement n’a pas séduit une bonne partie de la clientèle. En tout, Mini aura tout de même produit 550.000 exemplaires de 2007 à 2024.

Pour sa sortie, le Clubman aura eu droit à une édition « Final Edition » limitée à 1969 exemplaires.

Désormais la marque britannique va se concentrer sur le lancement d’un nouveau modèle, l’Aceman, un petit SUV électrique. L’histoire nous dira si ce nouveau modèle parvient à faire aussi bien que le Clubman dans la saga du constructeur britannique…

