Ford Fiesta ST : il reste encore des exemplaires neufs sur stock

Ford Fiesta restylée

Alors que la production de la Ford Fiesta a été arrêtée, il en reste encore en neuf, la preuve : la citadine se classe ainsi à la 79ème place des immatriculations du mois de janvier 2024 ( avec 309 ventes ). Et la seconde bonne nouvelle, c’est que la Fiesta ST, la version sportive, est elle aussi concernée.

Une remise de 3000 euros, mais un malus écologique à régler

La toute dernière génération de Ford Fiesta ST est exclusivement proposée en carrosserie 5 portes, avec le moteur 1.5 EcoBoost 200ch couplé à une boîte manuelle à 6 rapports.

Sur le site Ford, plusieurs configurations sont proposées, à des prix catalogue compris entre 31165 euros et 31740 euros. Ford propose une remise commerciale de 3000 euros, qui fait baisser les prix à des montants compris entre 28165 euros et 28740 euros.

En revanche il faudra composer avec un malus écologique. Avec 153 g, il faut compter sur un malus de 2726 euros : une somme compensée au final par la remise commerciale du constructeur. Et ce montant reste au final assez raisonnable en 2024, même si cela ne fait jamais plaisir.

Plusieurs coloris sont disponibles : le Vert Mean qui ne vous fera pas passer inaperçu, ou les plus discrets Noir Agate et Gris Magnetic. Plusieurs exemplaires comprennent le pack performance, avec différentiel à glissement limité Quaife et Launch control.

Attention, avis aux amateurs : les exemplaires disponibles se comptent sur les doigts de la main. En alternative, il reste encore au catalogue la Polo GTI ( à partir de 34870 euros avant malus ), ou des Mini John Cooper Works Hatch là encore sur stock ( à partir de 43990 euros ).

Au prix où elle est proposée, la Ford Fiesta ST est donc encore très compétitive, un futur collector en puissance…

