Top 10 des ventes France janvier 2024 : quelques surprises

Nouvelle Peugeot 208

L’année 2024 débute avec un mois de janvier qui remet à zéro les immatriculations, le top 10 est-il le même que celui de l’année 2023 ? Comme vous allez le voir, quelques surprises sont au rendez-vous !

Un top 3 toujours citadin

Les voitures les plus vendues en France en janvier 2024 sont toujours des citadines. Mais alors que la Renault Clio a terminé 2023 en tête, elle n’est qu’à la troisième place en janvier. La Peugeot 208 prend sa revanche, sans doute boostée par l’arrivée de la version restylée. L’écart est assez énorme entre les deux modèles : 8372 Peugeot 208 immatriculées, contre seulement 5834 Clio.

Entre les deux, la Dacia Sandero est en embuscade avec 6924 exemplaires. Autant dire que la petite Dacia commence très fort 2024 : elle avait terminée l’année dernière en 3ème place. Juste derrière ce trio arrive la Citroën C3 avec 4985 exemplaires. La petite C3 conserve sa quatrième place, il s’agit toujours de la version sortante alors que la nouvelle génération électrique sera livrée à partir de juin prochain.

Le Peugeot 2008 GT est le SUV le plus vendu en France en janvier 2024

Des Peugeot et des Toyota en forme

Le premier SUV vendu est le Peugeot 2008, en cinquième position avec 3880 exemplaires. Là encore le restyling semble payer, alors que le Renault Captur est très loin, à la 12ème place !

Derrière le 2008, on retrouve la Peugeot 308, toujours la compacte la plus vendue en France. Elle est donc 6ème, après avoir terminée 7ème en 2023.

Surprise : juste derrière ces deux lionnes, ce sont deux Toyota qui s’invitent dans le top 10 ! Les Toyota Yaris et Yaris Cross s’emparent des 7ème et 8ème places. La marque japonaise progresse ainsi de 19,2 % ce mois-ci, ce qui prouve que les automobilistes plébiscitent de plus en plus les modèles full hybrid.

Et enfin en dernière place du Top 10, ce sont deux Dacia qui sont classées : le Jogger, et le Duster. Deux modèles familiaux qui illustrent là aussi la recherche de modèles bien placés en prix. Pour le Jogger, c’est assez étonnant car il s’agit d’un break, d’ordinaire peu prisé. Le Duster II effectue également une belle fin de carrière, alors que le nouveau débutera sa carrière très prochainement.

On remarque donc qu’il manque dans le top 10 la Tesla Model Y, éjectée de la 8ème à la 18ème place. Cette baisse s’explique sans doute par l’arrivée du Model 3 restylé, éligible au bonus lors des prises de commande du dernier trimestre 2023, et qui arrive en 17ème position des ventes de janvier 2024.

Autre modèle en baisse : la Fiat 500, qui passe de la 10ème à la 15ème place.

Ce mois de janvier a donc bouleversé en partie les meilleures ventes en France : les tendances se confirmeront-elles en février ?