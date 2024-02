Lancia Ypsilon : enfin dévoilée, est-elle mieux qu’une 208 ?

La renaissance de Lancia débute enfin : après les concept-cars, voici le tout premier modèle de la nouvelle gamme, la nouvelle Ypsilon. Cousine de la Peugeot 208, cette rivale italienne peut-elle revendiquer être mieux que la française ? Car si elle lui reprend ses éléments techniques, elle s’offre une plastique inédite et un habitacle réinventé sur certains éléments.

Un design inédit pour cette première Lancia de la nouvelle ère

Esthétiquement, les italiens devraient apprécier la nouvelle génération d’Ypsilon. Alors oui, elle reprend le profil de la 208, mais elle se démarque par de nombreuses pièces uniques. A l’image du fameux calice Lancia en partie centrale, une forme de Y qui fait office de signature lumineuse au niveau de la calandre. Le lettrage Lancia apparait juste au-dessus, pour marquer davantage les esprits qu’un logo illisible de loin…Les projecteurs sont eux placés sur les flancs du bouclier, avec une forme hexagonale. De face, rien à voir avec une 208 avec sa signature lumineuse sous forme de griffes !

De profil, ce sont les portes arrière qui feront la diffénce avec leurs poignées cachées dans les montants. Comme sur une 208 GT, les passages de roues sont habillés par des éléments noir brillant, qui dont écho aux coques de rétroviseurs. On notera aussi que la trappe de recharge se situe à l’arrière gauche, comme sur sa cousine Peugeot…

L’arrière se démarque quand à lui par ses gros feux en forme de cercle, avec un Y inscrit à l’intérieur. Des feux qui font ainsi référence à la Stratos, et permettent eux aussi de démarquer cette Lancia de ses cousines de Stellantis, 208 et Corsa en tête.

La Lancia Ypsilon sera proposée en 100 % électrique

Une édition de lancement Cassina limitée à 1906 exemplaires

Dans l’immédiat Lancia n’a dévoilé qu’une teinte de carrosserie, Bleu Saphir : elle correspond à la teinte proposée sur l’édition de lancement. Cette édition limitée à 1906 exemplaires ( en référence à l’année de la création de Lancia ) est une Ypsilon edizione limitata Cassina, un fabricant de meubles italien. Celui-ci a conçu la tablette centrale ronde, qu’on peut découvrir dans la vidéo ci-dessous. Voulue comme une table basse, celle-ci s’accompagne de sièges en velours ( appelés Cannelloni ) qui semblent confortables. L’ambiance est en tout cas radicalement différente de celle d’une 208 !

L’écran central laisse aussi apparaitre le terme S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation). Une technologie qui permettrait de faciliter l’ergonomie digitale, en reproduisant l’amosphère de votre maison sur une simple commande vocale. On demande à tester !

La première Lancia électrique

Lancia communique déjà sur l’autonomie de son Ypsilon électrique, affichée à 406 km. Les solutions fe recharge sont proposées avec Free2Move Charge, qui fait partie de Stellantis.

Pour l’heure, Lancia collecte les informations de ceux qui veulent faire partie des 1906 premiers clients de cette série limitée de lancement. Il n’est pas encore possible de réserver un exemplaires, seulement de s’inscrire aux newsletters.

La commercialisation officielle devrait débuter dès cet été : d’abord proposée en électrique, la nouvelle Ypsilon 2024 sera ensuite rapidement disponible en hybride avec 100 ch ou 136 ch, au choix. Il nous faudra donc encore patienter pour découvrir les tarifs, qui en électrique pourraient bien avoisiner les 40000 euros sur cette édition limitée !

Ces images nous confirment en tout cas un retour réussi pour Lancia : l’Ypsilon est esthétiquement réussie, et devrait séduire ceux qui ne veulent pas avoir la même 208 qu’on peut croiser à tous les coins de rue. Le côté premium et chic devrait plaire, et notamment à tous les nostalgiques de la marque italienne qui étaient tristes de l’avoir vue disparaitre en France.

L’arrière de la nouvelle Ypsilon

L’intérieur cosi de la série limitée Cassina

L’écran central propose l’expérience SALA