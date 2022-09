Nouvelle Ford Mustang 2023 : fidèle au V8 !

Ford Mustang Convertible 2023

Ford dévoile la toute nouvelle Mustang, qui arrivera sur les routes en 2023. Et comme toujours, la célèbre Pony Car a bien évidemment droit à ses deux carroseries : Fastback et Convertible.

Cette septième génération de Mustang ne devrait pas dérouter les nombreux fans, tant son design est conservateur et proche du modèle sortant. Une sportive qui avait pourtant été présentée en 2014 : il aurait été grand temps de faire évoluer son style plus en profondeur.

Difficile de prendre des risques avec la sportive la plus vendue au monde : elle totalise déjà 10 millions d’exemplaires vendus en 58 années de production.

Vue de face, la nouvelle Ford Mustang dispose de blocs optiques encore plus fins que sur la version restylée encore au catalogue. Des optiques surmontées de trois traits horizontaux pour la nouvelle signature lumineuse à LED.

Une Mustang 2023 qui conserve son fameux V8

il n’était pas question de downsizing pour la Mustang, qui contrairement à de nombreuses sportives européennes telles que la nouvelle Maserati GranTurismo, ne dira pas adieu au V8.

D’après Ed Krenz, ingénieur en chef Mustang, « C’est la Mustang la plus sportive et la plus excitante à conduire ».

La quatrième génération du bloc V8 de 5.0 L de cylindrée se retrouvera sous le capot de la Mustang GT, et sera proposée avec une transmission automatique à 10 vitesses ou une transmission manuelle à six vitesses.

Les sportifs pourront ajouter le pack performance, ou encore mieux : opter pour la nouvelle Mustang Dark Horse.

La Mustang Dark Horse, inédite et ultra-sportive

Si la Mustang GT sera choisie par tous ceux qui souhaitent cruiser lors de balades dominicales, les pilotes en herbe se tourneront vers la nouvelle version sportive inédite : la Mustang Dark Horse. Une version destinée à un usage sur piste, et donc plus radicale.

Les acheteurs auront encore le choix entre la transmission manuelle TREMEC à six vitesses uniques avec un pommeau de vitesse en titane, ou la transmission automatique à 10 vitesses avec palettes au volant.

Avec le pack Performance « Track Sprint », la belle se dote d’un différentiel mécanique à glissement limité Torsen de série, d’un radiateur d’huile moteur auxiliaire, d’un radiateur de pont arrière, d’un radiateur d’huile de transmission automatique, et aussi d’un adiateur moteur plus léger avec un meilleur rendement ainsi que des ventilateurs plus puissants. De quoi faciliter un usage intensif sur circuit.

Le pack comprend aussi des freins avant à piston fixe Brembo de 19 pouces, des voies élargies, des pneumatiques Pirelli P Zero PZ4, des réglages de châssis revus, des amortisseurs avant plus imposants, des barres anti-roulis plus grosses à l’arrière…

Cette version Dark Horse bénéficie également d’une présentation spécifique, avec par exemple une peinture Blue Ember, un aileron arrière fixe, des feux avant sur fond noir, et un logo Dark Horse sur les cabochons de jantes.

Ford annonce vouloir faire revenir sa Mustang en compétition, que ce soit en GT3, GT4 et en NASCAR. La Mustang GT3 IMSA sera disponible à partir des 24 Heures de Daytona en 2024, alors que la Mustang GT4 sera proposée aux clients dès la saison 2023.

Les nouveautés se concentrent dans les détails

Les jantes de la nouvelle Mustang 2023

La nouvelle Mustang convertible

La nouvelle Mustang Fastback et son frère SUV électrique

L’agressivité est au rendez-vous avec la Mustang Dark Horse

Le profil Fastback a été maintes fois imité