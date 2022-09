Maserati GranTurismo : avec un V6 en attendant l’électrique

Maserati GranTurismo

Maserati dévoile officiellement le nouveau coupé GranTurismo. Et il s’agit d’une petite révolution pour la marque, puisque la nouvelle venue n’aura pas droit à un fabuleux V8, mais doit se contenter d’un petit V6 pour démarrer. Fort heureusement, une version ultra-puissante est en cours de développement, et 100 % électrique !

Le nouveau rendu esthétique du coupé GranTurismo conserve les mêmes proportions que le modèle sortant. Vu de face, il s’en démarque par des blocs optiques plus réduits et désormais verticaux, avec un petit côté Jaguar. Le bouclier reste fidèle à la calandre béante qui semble dessinée pour engloutir l’asphalte…

De profil, on retrouve le long capot, les ailes galbées qui partent en pointe avec une arête supérieure, les prises d’air latérales sur l’aile avant, ou encore les custodes arrière placées devant le trident. Petit changement : les rétroviseurs désormais plantés en drapeau sur la portière. Les poignées de portes font aussi appel à de nouvelles palettes.

Même si la ressemblance est poussée avec l’ancien modèle, dans le détail, tout change.

Un « petit » moteur V6 en remplacement du gros V8 !

Au lieu d’un V8 chantant, nous aurons donc droit à un V6 Nettuno sous le capot de la Maserati GranTurismo thermique. Il s’agit d’un moteur V6 biturbo, déjà présent sur la Maserati MC20. Sur cette dernière, ce moteur de 3.0 L de cylindrée développe tout de même 630 ch et un couple de 730 Nm, en association avec une transmission robotisée à double embrayage à huit rapports. Mais comme la MC20 est la supercar de la gamme, il est évidemment plus que probable que la puissance soit nettement plus réduite sur la GranTurismo.

A l’heure actuelle, le V8 4,7 litres conçu par Ferrari développe 460 ch, le V6 Nettuno devrait donc être plus léger au niveau des turbos pour revoir sa puissance à la baisse. Autour de 500 ch ?

Car dans le groupe Stellantis, on trouve également ce V6 sous le capot de l’Alfa Romeo Giulia QV, avec 510 ch.

De nouvelles variantes électriques

La nouvelle Maserati GranTurismo Folgore créé le buzz avec des teasers réguliers. Et les performances ne seront pas en reste, puisque le le responsable du design Klause Busse annonce dans une vidéo que le 0 à 100 km/h serait abattu en tout juste 2,7 s, et qu’elle pourrait atteindre 320 km/h en vitesse de pointe.

On parle d’une puissance de 1000 ch sur la version la plus puissante, mais une version plus « abordable » sera sans doute également proposée.

Chez Maserati, la MC20 va aussi pouvoir bénéficier d’une variante électrique. Une nouvelle stratégie V6 Nettuno + électrique qui pourrait alors satisfaire l’ensemble des clients ?

Pour les nostalgiques des Maserati V8, il restera toujours la possibilité d’opter pour une ancienne génération !

Maserati GranTurismo

Maserati GranTurismo

Maserati GranTurismo

Maserati GranTurismo

Maserati GranTurismo

Maserati GranTurismo