Occasion Citroën C3 Aircross ( 2017- ) : guide d’achat

Le Citroën C3 Aircross restylé

Commercialisé depuis 2017, le Citroën C3 Aircross est le premier SUV de la catégorie B commercialisé par la marque aux chevrons. Basé sur la plate-forme de la C3, mais aussi du Peugeot 2008, il mise sur son physique rondouillard, sa position de conduite en hauteur et son volume habitable pour séduire. Avec comme pour la Citroën C3, un programme de personnalisation esthétique.

Il remplace donc sans regret l’ancien C3 Picasso, en offrant plus de séduction et des prestations routières en hausse. Sa fiabilité est dans la moyenne, mais elle n’est pas exemplaire.

Citroën C3 Aircross phase 1 : 2017-2021

La première phase joue la carte de la rondeur, et des formes géométriques avec des carrés aux angles arrondis autour des blocs optiques latéraux, et un rectangle arrondi pour la prise d’air centrale.

Citroën C3 Aircross phase 1

Citroën C3 Aircross phase 2 : 2021-

Les designers Citroën ont entièrement revisité la face avant du C3 Aircross, avec des blocs optiques redessinés et plus fins, de nouveaux inserts chromés sous le capot, et une prise d’air hexagonale positionnée plus bas.

Citroën C3 Aircross 2022

Les moteurs à choisir ou à éviter sur le C3 Aircross

La diversité de moteurs est réduite sur ce SUV, qui fait l’impasse sur l’électrification et l’hybridation. Deux moteurs sont proposés avec des déclinaisons de puissance.

1.2 Puretech 82 ch : une entrée de gamme à la puissance trop juste, parfois déjà à la peine sur une simple C3 ! A éviter.

1.2 Puretech 110 ch : le moteur coeur de gamme, avec un rapport performances / consommation satisfaisant.

1.2 Puretech 130 ch : le plus puissant de la gamme, un très bon choix.

1.6 BlueHDI 100 ch : une puissance correcte, dommage qu’il se contente d’une boite manuelle à 5 rapports.

1.6 BlueHDI 120 ch : La puissance passe à 120 ch et le couple passe de 254 Nm à 300 Nm par rapport au moteur 100 ch. De qui lui apporter des ailes, il profite aussi d’une boite manuelle à 6 rapports ou d’une boite automatique EAT6.

1.5 BlueHDI 100 ch : la dernière version du bloc diesel, moins polluante.

1.5 BlueHDI 120 : la mise à jour de l’ancien moteur 120 ch, avec une consommation en baisse.

Les meilleurs versions et séries spéciales

C3 Aircross C-Series : basé sur le coeur de gamme Feel, cette série spéciale ajoute les jantes alliage 16″, le toit noir, le pack color, le pack auto, le pack city, le Mirror screen, connect nav et connect box. Ce qui fait un équipement très complet à l’arrivée, avec une présentation soignée.

Rip Curl : basé sur la finition Shine déjà bien équipée, il ajoute les jantes 17’’ diamantées Noir Origami, le pack Color bleu anodisé, et les vitres arrière surteintées.

Shine : l’équipement est complet avec de série : climatisation automatique, connect nav avec écran tactile 9″, accoudoir central, jantes alliage 16″, Active Safety Brake.

Shine Pack : la version la mieux dotée, avec les sièges Advanced Comfort, l’accès et démarrage mains libres, la banquette coulissante, la caméra de recul avec Top Rear Vision, les jantes alliage 17″ et le toit noir.

La fiabilité du C3 Aircross

-moteurs Puretech : pompe à huile défaillante, des cas de rupture de la distribution.

-train avant : des soucis de géométrie avec des voitures qui tirent à droite

-pneumatiques : une usure prématurée du train avant, souvent avant 25000 km

-Boite manuelle : la boite craque au passage de la marche arrière

-Electronique : des bugs du voyant ESP, et du détecteur d’angle mort

-Etanchéité : des soucis d’infiltration d’eau au niveau du coffre

-Sellerie : usure rapide sur le semi-cuir

Comment bien acheter un C3 Aircross

Si vous souhaitez des conseils pour acheter un C3 Aircross ou un autre modèle d’occasion, et si vous souhaitez faire une bonne affaire, nous avons préparé pour vous le programme Roulez Gratuitement, notre méthode pour faire des économies.