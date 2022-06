Citroën C3 Aircross Rip Curl 2022 : le retour

Citroën C3 Aircross Rip Curl 2022

Le Citroën C3 Aircross Rip Curl est de retour pour 2022 ! Après deux premières séries, dont le C3 Aircross Rip Curl 2018. Cette fois-ci Citroën n’a pas fait les choses à moitié avec une séance photo du modèle sur fond d’océan…Mais comme les commandes ne s’ouvrent qu’en juillet, ne comptez pas partir avec cet été : il ne sera livrable qu’à partir du mois de novembre 2022 !

La présentation extérieure de ce C3 Aircross Rip Curl 2022

Une édition spéciale se doit d’apporter une présentation extérieure spécifique, et c’est le cas ici. Basée sur la finition Shine, ce C3 Aircross Rip Curl est donc très bien doté avec de série des jantes 17’’ diamantées Noir Origami, un pack Color bleu anodisé, et les vitres arrière surteintées.

Le bleu anodisé a été choisi pour apporter la thématique océan, qui se concrétise par la présence de rétroviseurs bleu anodisé.

On ne retrouve pas le noir que sur les jantes alliage, mais aussi pour le coloris du toit. La carrosserie bi-ton est proposée avec un choix de cinq teintes pour la caisse : Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera ou Blanc Banquise.

La signature Rip Curl est bien visible: en lettres blanches, apposée sur le bas des porte arrière.

Citroën C3 Aircross Rip Curl 2022

L’habitacle ambiance Rip Curl

En écho au Pack Color bleu anodisé extérieure, l’habitacle se pare d’une ambiance Blue Jeans. Les fameux sièges Advanced Comfort sont habillés d’une sellerie Hello Chinor. Un tissu bleu-gris en maille sportswear est associé à un tissu technique enduit Bleu Saphir effet cuir. En ajoutant une nouvelle surpiqûre Bleu vif La Rochelle et un bandeau Tiki Brasilia chiné, vous obtenez les sièges de cette édition qui aura certainement bien occupé l’équipe chargée des couleurs et matières…

Les surtapis sont en harmonie avec ces coloris, et siglés Rip Curl.

Le bandeau de la planche de bord est aussi décliné spécialement, sa matière grainée Bleu Saphir est associée à de la nacre pour lui donner un effet métallisé. Mention spéciale dans les détails pour la pochette de la documentation de bord, spécifique à la série avec un matériau de type néoprène qui fait référence aux combinaisons de surf.

Les prix de cette édition n’ont pas encore été révélés, il faudra patienter jusqu’à son arrivée au catalogue début juillet.

Il devrait donc disposer des motorisations proposées sur la finition supérieure Shine Pack : les Puretech 110 BVM, Puretech 130 BVA, BlueHDI 110 BVM et BlueHDI 120 BVA.

Citroën a déjà écoulé son SUV C3 Aircross à plus de 430.000 exemplaires depuis son lancement en 2017. En France sur les 5 premiers mois de 2022, il s’est vendu à 9592 exemplaires : loin des 19406 Peugeot 2008 immatriculés dans le même temps. Avec 10258 exemplaires, le Ford Puma s’est aussi permis de dépasser son rival Citroën. Cette édition Rip Curl mérite donc une belle campagne de communication et aussi des prix compétitifs pour lui faire remonter la pente !

Citroën C3 Aircross Rip Curl 2022

Les surtapis Rip Curl