Toyota Corolla 2023 : nouveau moteur hybride

Nous arrivons à peine à l’été 2022 que Toyota nous présente sa Corolla 2023 : elle n’arrivera en France qu’au tout premier trimestre 2023. Et si ce restyling ne semble pas en lui seul un événement, il recèle pourtant une grande nouveauté ; l’arrivée de la cinquième génération de la motorisation hybride de Toyota.

Les changements de la motorisation full hybrid Toyota

Avec la nouvelle motorisation de 140 ch contre 122 ch actuellement, l’Auris 1.8 hybride accélère de 0 à 100 km/h en 9,2 s : un progrès de 1,7 s tout de même. Le tout sans pénaliser les émissions de CO2, stabilisées à 102 g.

La seconde motorisation hybride auto-rechargeable de 2,0 L de cylindrée développera désormais 196 ch, contre 184 ch sur le modèle 2022. Ce qui fait évoluer le 0 à 100 km/h de 9 s à 8,5 s. Très clairement, si la motorisation de 184 ch avait de quoi recueillir les faveurs de la clientèle qui aime une conduite plus dynamique, la nouvelle version de 140 ch devrait désormais devenir le meilleur compromis de la gamme.

L’’ensemble boîte-pont a été modifié, ainsi que l’unité de contrôle de puissance PCU. Autre changement, la batterie. La nouvelle batterie lithium-ion est à la fois plus puissante, plus compacte et plus légère, avec un gain de poids jusqu’à 18 kg.

Toyota promet une accélération plus naturelle, avec un régime moteur plus réduit et moins de bruit dans l’habitacle.

Les changements esthétiques de la Corolla 2023

Il faudra être connaisseur pour distinguer les changements de style de cette Corolla 2023. Les changements sont en effets subtils, sans grand remaniement esthétique. Les designers ont en effet revu des détails comme le maillage de la calandre, les enjoliveurs autour des projecteurs antibrouillard…sans oublier de nouvelles jantes alliage et de nouvelles teintes de carrosserie comme le Gris Atlas ou le Bleu Genièvre. La Corolla GR Sport 2023 bénéficie d’autres attentions, avec un nouveau bouclier arrière dont la partie basse a été redessinée.

Le bouclier arrière de la Corolla GR Sport a été modifié

Les changements dans l’habitacle de la nouvelle Corolla

Là encore la finition GR Sport a été soignée, avec une sellerie inédite qui reçoit pour principaux changements un »motif micro-hexagonal dans les rubans argentés tissés sur les bords du dossier et de l’assise » et un logo GR en relief sur les appuie-tête. Le bouton de démarrage est désormais agrémenté d’un logo GR.

Le changement le plus visible concerne le remplacement de l’écran par un écran nettement plus grand, qui mesure désormais 10,5 pouces. Mais ce n’est pas tout : Toyota abandonne enfin les compteurs traditionnels au profit d’un cockpit digital. Ce nouveau combiné d’instrumentation digital de 12,3 pouces est personnalisable avec 4 modes Casual, Smart, Sport et Tough.

Une Corolla neuve sera connectée pendant au moins 4 ans : l’abonnement sera offert pendant cette période pour le Toyota Smart Connect.

Désormais l’ensemble des aides à la conduite est appelé « Toyota T-Mate ». En plus des aides à la conduite qui affinent leurs réglages, le dispositif comprend aussi un système d’alerte de détection des cyclistes et véhicules à l’ouverture des portes (SEA). Autre élément intéressant pour les parents : un témoin de présence sur la banquette arrière pour ne pas oublier son bébé dans son siège !

Revue sur de nombreux points de détails, modernisée par ses nouveaux écrans embarqués, cette nouvelle Corolla devrait surtout convaincre par sa motorisation hybride de 5ème génération qui s’annonce encore plus agréable que l’actuelle. Un point fort non négligeable au vu du prix des carburants qui incitent à sélectionner des motorisations hybrides à l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion.

La planche de bord de la Corolla restylée

Le diffuseur inédit en gros plan sur la Corolla GR Sport

Les places arrirèe de la Corolla

Les logos de la GR Sport hybrid

La Corolla break non GR Sport et ses évolutions légères

Le coffre de la Corolla Touring Sport