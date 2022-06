Renault Arkana E-Tech engineered : nouveau style

VERSION ENGINEERED – LAME F1 GOLD – JANTES E-TECH ENGINEERED GOLD PETAL

Nouvelle édition spéciale pour le SUV coupé Renault : l’Arkana E-Tech engineered. Une série également proposée sur les Clio, Mégane et Captur, et qui est donc réservée aux motorisations E-Tech hybrides rechargeables et full hybrid.

Dans le cas de cet Arkana qui n’est pas proposé en version plug-in, cette édition s’applique donc exclusivement à la motorisation E-Tech de 145 ch. Cette motorisation est intéressante, puisqu’il s’agit d’une vraie motorisation Full Hybrid et donc particulièrement sobre. Elle est homologuée avec une consommation mixte comprise entre 4,8 L et 5,2 L/100 km. On retrouve également ce moteur sur le Captur E-Tech.

La présentation extérieure et intérieure spécifique E-Tech engineered

Basée sur la finition RS Line, la présentation reprend donc les mêmes éléments de carrosserie. Mais la présentation se décline avec la teinte Warm Titanium qui apparait sur plusieurs éléments, comme la lame F1 du bouclier avant, des inserts sur les jantes alliage et les ornements des bas de caisse. Mais ces éléments peuvent aussi être sélectionnés en gris métal sans supplément de prix…

Petite touche sympathique : le lettrage de la normenclature et les logos sont noir vernis.

Six teintes de caisse sont proposées : le bleu zanzibar qui est offert, ou l’une des 5 teintes optionnelles. A 650 euros, les gris métal, orange zanzibar et noir métal. A 850 euros, le blanc perle ou le rouge flamme.

A l’intérieur également, plusieurs éléments sont spécifiques et se démarquent d’un Arkana RS Line. A l’image e la sellerie aux surpiqures Warm Titanium ou des lignes décoratives dorées sur la planche de bord et les aérateurs.

Les prix et les options de l’Arkana E-Tech engineered

Le prix de cette édition est fixé à 38300 euros avec l’unique moteur disponible de 145 ch. Soit 2000 euros de plus qu’un Arkana RS Line…mais avec le moteur essence Mild Hybrid 140 ch EDC. Car le moteur E-TECH 145 devient exclusivement proposé sur cette nouvelle version. ( lire les prix du Renault Arkana 2022 )

Plusieurs options sont proposées : le système Bose Sound à 700 euros, le toit noir à 400 euros, l’assistant autoroute et trafic à 300 euros, la roue de secours galette à 180 euros, et le toit ouvrant électrique à 900 euros.

Ce qui nous fait un Arkana E-Tech engineered toutes options à 41630 euros prix catalogue.

Le badge E-Tech

La vue 3/4 arrière de l’Arkana E Tech Engineered

Arkana E Tech Engineered de face avec sa lame F1 Gold

VERSION ENGINEERED – JANTE E-TECH ENGINEERED GOLD PETAL

VERSION ENGINEERED – LAME F1 GOLD – JANTES E-TECH ENGINEERED GOLD PETAL

VERSION ENGINEERED – BADGE LATERAL E-TECH ENGINEERED

VERSION ENGINEERED – PLANCHE DE BORD NOIR TITANIUM – AMBIANCE CUIR SUEDINE NOIR SURPIQURES GOLD – E-SHIFTER – CLIMATISATION AUTOMATIQUE – ECRAN AFFICHAGE CONSOMMATION – VERSION ANGLAISE

VERSION ENGINEERED – DOUBLE ECHAPPEMENT GOLD

VERSION ENGINEERED – VOLANT CUIR NOIR SURPIQURES GOLD