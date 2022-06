Peugeot d’occasion de moins de 6 ans : de la plus abordable à la plus chère

La Peugeot 308 II devient plus accessible en prix

Sans être aussi vaste que celle d’un constructeur allemand, la gamme Peugeot comporte de nombreux modèles. En occasion, ils sont également plus nombreux que dans la gamme des véhicules neufs puisque l’on peut aussi trouver les précédentes générations. Citadines, compacte, SUV de différentes tailles et routières : difficile de ne pas trouver une Peugeot qui corresponde à ses besoins. La marque a été classée comme constructeur préféré des Français d’après une étude de l’institut YouGov réalisée en 2021.

Peugeot 108 : à partir de 7 000 euros

Pour votre dernière acquisition automobile, si vous cherchez une Peugeot d’occasion, voici la jumelle des Citroën C1 et Toyota Aygo : la Peugeot 108 qui succède à la 107. Cette citadine de segment A met en avant son gabarit réduit, très pratique pour trouver des places de stationnement en ville.

Économique, la Peugeot 108 est exclusivement motorisée par des 3 cylindres essence dont la consommation est réduite. Ce modèle sera privilégié par les jeunes conducteurs pour son coût d’assurance et d’entretien réduit, et pour les familles en seconde voiture.

On peut la trouver en 3 ou 5 portes, et certaines versions se démarquent par leur grand toit ouvrant en toile : les Peugeot 108 Top!.

Peugeot 208 : à partir de 8 000 euros

Plus spacieuse que la 108, la Peugeot 208 permet d’embarquer jusqu’à 5 personnes, contre 4 pour la 108. Elle propose également un choix plus vaste de motorisations, en essence et en diesel. Commercialisée en 2012, elle a remplacé la 207 avec deux carrosseries berline en 3 et 5 portes.

En essence, les premiers moteurs sont le 3 cylindres appelé VTI et ensuite Puretech. Le premier est un moteur de 1,0 L de cylindrée qui développe 68 ch. Le second se distingue par une cylindrée de 1,2 L, une puissance de 82 ch et un arbre de contre-équilibrage qui limite les vibrations du moteur 3 cylindres.

Ce second bloc a ensuite bénéficié d’un turbocompresseur, avec une puissance portée à 110 ch. Ces nouvelles motorisations inédites chez Peugeot ont également cohabité avec des 4 cylindres de l’ancienne génération, un 1,4 VTI de 95 ch et un 1.6 VTI de 120 ch. Le moteur 1,6 THP est turbocompressé, avec une puissance de 155 ch uniquement disponible sur les finitions supérieures, comme les 208 Feline et XY. Ce même moteur développe jusqu’à 208 ch sous le capot de la 208 GTI by Peugeot Sport. Une sportive très réussie et toujours très recherchée.

En diesel, on trouve essentiellement en occasion des 208 Blue HDI 100 ch, ou encore des 1,6 HDI 92 qui sont encore prisées par les gros rouleurs.

Peugeot a ensuite lancé la nouvelle 208 fin 2019. La nouvelle venue a innové avec une inédite motorisation 100 % électrique de 136 ch. Et cette nouveauté se trouve déjà en occasion à des prix plus accessibles qu’en neuf.

Peugeot 2008 : le SUV urbain à partir de 11 000 euros

Apparu en 2013, le Peugeot 2008 est plus grand et plus habitable que la 208 dont il reprend la plate-forme, les motorisations et les équipements. Il permet de bénéficier d’une position de conduite plus en hauteur, avec un vrai look de crossover.

En essence, les moteurs débutent avec le Puretech 82 ch atmosphérique, plébiscité en 110 ch avec son turbo qui lui procure plus d’agrément.

En diesel, on retrouve le moteur 1,6 HDI puis BlueHDI décliné en plusieurs niveaux de puissance. Pas de transmission intégrale proposée, mais vous pourrez en trouver en boîte manuelle ainsi qu’en boîte automatique.

Le Peugeot 2008 n’a jamais connu de version GTI. Un nouveau 2008 a pris la relève fin 2019, avec un style modernisé dans l’esprit du dernier 3008.

Peugeot 308 : la compacte à partir de 13 000 euros

En 2013, Peugeot remplace sa 308 par une nouvelle génération qui sera commercialisée jusqu’en 2021. Bénéficiant de la nouvelle plate-forme EMP2, cette 308 II a été reconnue comme l’une des meilleures compactes avec un très bon comportement routier.

L’offre de moteurs est large puisqu’elle couvre des niveaux de puissance allant de 82 à 270 ch pour la 308 GTI.

En essence, le Puretech 130 ch est un best-seller qui convient au plus grand nombre.

Peugeot lance à la rentrée 2021 la troisième génération de sa 308. Cette nouvelle génération s’est convertie à l’hybridation avec des versions hybrides rechargeables proposées en berline ainsi qu’en break SW. L’offre ne comprend plus de GTI, mais propose des niveaux de puissance allant de 100 ch à 225 ch.

Peugeot 3008 : le SUV compact à partir de 14 000 euros

Arrivé tardivement sur le segment des SUV, Peugeot a su conquérir une vaste clientèle avec la première génération de son 3008. Mais cette conquête aura été encore plus marquée avec le 3008 II lancé en 2016 qui a particulièrement bouleversé le segment en prenant la tête des immatriculations. Son design musclé a séduit, ainsi que son aménagement intérieur avec un cockpit moderne et bien agencé.

Il a également su diversifier son offre : on peut en trouver en occasion en essence, diesel, ainsi qu’en hybride rechargeable avec une puissance qui peut grimper jusqu’à 300 ch.

Avec ces deux générations, il est facile de trouver un exemplaire avec le moteur, la finition, voire la couleur de son choix. Il faut compter sur un budget de 14 000 euros pour un SUV de moins de 6 ans, de la génération sortante, alors que l’actuel est proposé à partir de 18 000 euros.

Peugeot 5008 : le SUV familial 7 places à partir de 17 500 euros

Grand frère du 3008, le 5008 de seconde génération lui emprunte presque tout ! Si ce n’est sa partie arrière qui rallongée permet d’étendre l’espace intérieur pour caser une troisième rangée de sièges.

On peut trouver des 5008 essence et diesel, à des tarifs compétitifs à partir de 17 500 euros pour la précédente génération, et de 23 000 euros pour la génération actuelle.

Là encore, les motorisations cœur de gamme seront à la fois convaincantes et simples à trouver avec des puissances de 130 ch en essence comme en diesel.

Peugeot 508 : à partir de 15 000 euros

Chez Peugeot, la grande routière est toujours disponible, en carrosserie berline-coupé ou Station Wagon. Si l’offre est constituée de motorisations essence et diesel, les motorisations hybrides rechargeables ne sont pas en reste sur l’actuelle génération commercialisée depuis 2018.

La plus puissante des 508 est la Peugeot la plus puissante jamais produite : l’étonnante 508 Peugeot Sport Engineered dont la puissance cumulée grimpe à 360 ch. Les prix de cette version dépassent en occasion les 60 000 euros, mais il s’agit d’une offre à part dans la gamme.

Mais rassurez-vous, la nouvelle 508 est proposée dès 20 000 euros en occasion, on peut également opter pour la précédente génération avec des exemplaires de 2016 pour 15 000 euros.