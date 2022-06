BMW X1 2022 : tout change !

BMW X1 2022

Chez BMW, le X1 2022 est dévoilé et en est déjà à sa troisième génération. Annoncé pour octobre 2022, le nouveau X1 est basé sur une plate-forme qui permet à la fois de proposer des versions thermiques, hybrides rechargeables et électrique ( lire notre article sur le nouveau BMW iX1 )

Evolution de style

Désormais long de 4,50 m, le BMW X1 prend 5,3 cm en longueur, 2,4 cm en largeur et 4,4 cm en hauteur. L’empattement en profite de +2,2 cm, et les voies avant et arrière sont élargies de 3,1 cm. De face, le X1 se démarque du modèle sortant par des haricots imposants mais de forme presque carrée. Les blocs optiques apparaissent affinés, tout comme les feux arrière.

Les acheteurs auront toujours le choix entre une carrosserie plus standard et une carrosserie plus dynamique quand elle est dotée du pack carrosserie M Sport. Et pour aller jusqu’au bout, il sera désormais possible de choisir des jantes alliage 20″ : une première sur le X1.

Pas moins de 12 teintes de carrosserie sont au programme, dont une teinte Frozen du programme BMW Individual.

Pas question donc de confondre un X1 2022 de la génération sortante au vu de l’évolution de style importante réalisée.

La version hybride rechargeable du nouveau BMW X1

A l’intérieur du nouveau BMW X1

Les concepteurs du X1 lui ont offert une toute nouvelle planche de bord, exclusive au modèle. Celle-ci se démarque par ses aérateurs plats, et l’adoption du nouveau combiné d’écran Curved Display. Autre innovation : un accoudoir central flottant pour la commande de la boite de vitesses et d’autres fonctions comme le système audio !

Parmi les options, la banque arrière coulissante sur 13 cm. Le volume du coffre est annoncé à 540 litres, et à 490 litres en hybride rechargeable.

Il faudra également passer par la longue liste d’options pour activer le système Hifi Harmann Kardon, le toit ouvrant panoramique, l’affichage tête haute couleur, le régulateur de vitesse actif ou encore l’assistant de direction et de suivi de voie.

A l’intérieur du nouveau BMW X1 2022

La gamme de moteurs du nouveau X1

Pas de révolution du côté des moteurs thermiques : la gamme commence toujours avec le 3 cylindres 1.5 de 136 ch, couplé exclusivement à une boîte à double embrayage Steptronic à 7 rapports. Cette version sDrive est une traction avant.

Plus véloce, le X1 23i xDrive bénéficie d’un 4 cylindres turbocompressé qui développe 204 ch et 320 Nm de couple. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 7,1 s, contre 9,2 s pour la version précédente.

En diesel, on retrouve le X1 sDrive 18d de 150 ch. Il est accompagné du X1 xDrive 23d de 211 ch. Ces quatre propositions thermiques seront vite rejointes par deux versions hybrides rechargeables, sans oublier la variante électrique iX1.

Les deux variantes 23d et 23i bénéficient de l’hybridation légère 48V.

En hybride rechargeable, la version supérieure xDrive 30e est celle présentée sur les photos de cet article.

Les prix du BMW X1 2022

Comme le veut la tendance, les prix du X1 progressent vers le haut…Il faut désormais compter sur une entrée de gamme à 42750 euros pour le X1 First Edition sDrive 18i. La gamme de lancement va jusqu’à 61170 euros hors options pour un X1 M Sport First Edition Exclusive xDrive 23d.

Le niveau d’équipement est heureusement enrichi avec de série la climatisation automatique bizones, le système de navigation, le volant sport, la caméra de recul, l’alerte de collision frontale…

La gamme thermique de lancement du nouveau X1

Le profil du X1 2022

La partie arrière évolue mais demeure très familière

La face avant du nouveau BMW X1

Gros plan sur le feu arrière du X1 2022

BMW X1 2022