BMW iX1 : le premier X1 électrique

BMW iX1

Pour la première fois de son histoire, le SUV X1 est décliné en version 100 % électrique : le BMW iX1. Ce petit frère du iX3 arrive cette année avec un design renouvelé, et des spécificités propres à la version électrique. Il s’agit du premier SUV compact électrique pour BMW. Et comme il arrive quelques années après le démarrage de l’électrification de la marque, il bénéficie de la cinquième génération de la motorisation BMW eDrive.

Avec 4,50 m de long, l’iX1 vient se placer face au Mercedes EQA avec tout juste 4 cm de plus. Contrairement à son concurrent à l’étoile, le BMW iX1 ne fait pas dans le look futuriste et trop typé électrique puisqu’il conserve le même haricot presque carré du nouveau X1. Les surfaces plates et lisses sont à l’honneur sur les flancs, mais aussi dans le traitement de certains détails. On remarque aussi les poignées de portes affleurantes, comme sur la dernière BMW i4. Cet iX1 se reconnaitra d’un X1 thermique à ses touches en i bleu.

La version présentée ici est un iX1 xDrive 30, qui profite d’une transmission intégrale du fait d’un moteur électrique placé sur chacun de ses essieux. Grâce à un boost temporaire, la puissance est annoncée jusqu’à 313 ch. Cela lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,7 s. Un temps digne d’une sportive ! En revanche la vitesse maxi est bridée à 180 km/h.

Pour ce niveau de performances, une alternative sera donc possible : le nouveau X1 xDrive 30e hybride rechargeable. Celui-ci accélère également en 5,7 s avec une puissance cumulée de 326 ch. Chose étonnante : il utilise un moteur électrique et un moteur 3 cylindres de 150 ch ! Une association récemment vue chez Renault pour son Austral.

Bmw communique sur une autonomie comprise entre 413 et 438 km en cycle WLTP pour son iX1. La charge AC peut aller jusqu’à 22 kW en option, et 130 kW sur une borne rapide DC.

Du fait de la présence des batteries, le volume de coffre est réduit par rapport au X1 thermique : 490 litres contre 540 litres.

L’habitacle sera donc identique à celui du X1, avec une planche de bord inédite. Celle-ci fait la part belle aux écrans, qui sont en continuité de l’instrumentation du conducteur jusqu’à l’écran central. Ce dispositif BMW Curved Display devrait se décliner progressivement sur l’ensemble de la gamme BMW. Et les fonctionnalités ne manquent pas, avec par exemple une navigation directement connectée au cloud avec réalité augmentée en option, ou encore une caméra pour capturer des images du voyage.

Ce nouvel iX1 sera commercialisé à partir de novembre 2022. Son prix n’a pas encore été communiqué pour l’instant. Plusieurs niveaux de finition devraient être proposés sur cette motorisation, on peut aussi imaginer que BMW prépare pour la suite une déclinaison moins puissante et plus accessible. Un iX1 xDrive 20 ?

L’arrière du iX1

Le profil du iX1

Le nouvel iX1 de face

La première version de l’iX1 développe 313 ch