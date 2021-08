BMW iX3 : déjà le restyling !

BMW iX3

Dévoilé en version de série en 2020, le BMW iX3 est la version 100 % électrique du X3. Et il bénéficie déjà d’un restyling livrable dès cet automne ! Alors bien sûr, une telle fréquence de rafraîchissement n’est pas logique, mais elle correspond à l’arrivée toute récente du BMW X3 restylé. Ceux qui viennent de recevoir leur iX3 en seront pour leurs frais…

Mais qu’ils se rassurent, les changements ne sont pas fondamentaux. Les designers BMW ont revu de nombreux détails, qui ne changent pas l’allure générale de la voiture ni son faciès. Il faudra être connaisseur pour remarquer que les projecteurs sont plus fins d’une dizaine de millimètres, ou que la calandre est élargie. Pièce incontournable d’un facelift, les boucliers sont bien évidemment redessinés.

Même traitement pour l’arrière avec un nouveau bouclier et surtout de nouveaux feux arrière tridimensionnels à LED.

La bonne nouvelle, c’est le pack M Sport livré de série ! Avec quelques touches du bleu spécifique aux BMW i.

Dans l’habitacle peu de changements : l’écran central passe à 12,3″ de diagonale, et certaines commandes et le levier de vitesses sont redessinés.

La calandre redessinée (et fermée ) du futur BMW iX3

Techniquement pas d’évolutions, avec une puissance qui reste fixée à 286 ch pour 400 Nm de couple. De quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes ! L’autonomie reste annoncée à 461 km en cycle WLTP, avec une batterie de 80 kW.

BMW commencera les livraisons de son iX3 restylé dès cet automne, après une première mondiale au salon de Munich IAA Mobility 2021 début septembre. Ce modèle est produit uniquement dans l’usine Shenyang située en Chine.

Les prix du nouveau BMW iX3 débutent à 69 950 € pour la finition Inspiring, et à 76 350 € pour la finition Impressive.

Le premier niveau est déjà très bien équipé avec de série : peinture métallisée, suspension adaptative, hayon électrique, toit en verre panoramique, sièges à réglage électrique, volant en cuir sport, pack de rangement et système de climatisation automatique 3 zones avec préchauffage et pré-conditionnement. Pour 6400 euros de plus, le second niveau Impressive ajoute les jantes en alliage léger de 20 pouces, un vitrage acoustique, une sellerie en cuir Vernasca, l’affichage tête-haute BMW, le système audio Surround Harman Kardon et le système BMW IconicSounds Electric.

Les nouveaux projecteurs du BMW iX3

L’arrière du nouveau BMW iX3

Le profil du BMW iX3 2021

Le dessin des feux arrière est modifié

L’intérieur du iX3