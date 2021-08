Automobile : pourquoi préférer passer par un mandataire ?

Passer par un mandataire, un bon plan

L’achat d’une nouvelle voiture implique la préparation du budget ainsi que la prise en compte des nombreux critères notamment concernant le choix du véhicule. Nous sommes alors souvent contraints de faire appel aux services d’un professionnel pour nous faciliter la tâche. C’est justement là qu’intervient le mandataire automobile. Simple, fiable et rapide, ce professionnel nous aide ainsi à acquérir un véhicule plus facilement. Il nous conseille également dans notre démarche et nous aide à acquérir la voiture de notre choix au meilleur prix. Faire appel à un mandataire automobile présente donc de nombreux avantages.

Le métier de mandataire automobile : ce que vous devez savoir

Un mandataire auto est un professionnel qui intervient en tant qu’intermédiaire entre le client et le concessionnaire auto. Il prend en charge toutes les négociations nécessaires pour vous permettre de bénéficier d’une voiture neuve ou d’occasion au meilleur prix.

En fonction des besoins et des attentes de ses clients, le mandataire automobile se ravitaille chez plusieurs constructeurs. À cet effet, il n’est pas uniquement affilié à une marque en particulier. Sachez cependant qu’il est désormais possible de trouver des mandataires spéciaux en fonction des marques de voitures. Vous pouvez, par exemple, trouver facilement un mandataire Peugeot sur le web en faisant quelques recherches. Vous pourrez notamment profiter d’une remise de 37% sur votre Peugeot neuve.

Choisir son mandataire en fonction de la voiture convoitée

Quel est le rôle d’un mandataire automobile ?

Le mandataire sert de relais entre les réseaux de distribution et les particuliers. Il s’occupe principalement de :

conseiller le client : ce rôle est d’ailleurs inclus dans le contrat de mandat. Le mandataire est tenu de conseiller son client afin de l’aider à choisir le véhicule le plus adapté à son profil.

: ce rôle est d’ailleurs inclus dans le contrat de mandat. Le mandataire est tenu de conseiller son client afin de l’aider à choisir le véhicule le plus adapté à son profil. Trouver la meilleure voiture : le mandataire doit identifier la voiture la plus adaptée à son client en se basant sur les critères fournis par ce dernier. À cet effet, il doit se référer aux différents marques et modèles de véhicules présents sur le marché.

: le mandataire doit identifier la voiture la plus adaptée à son client en se basant sur les critères fournis par ce dernier. À cet effet, il doit se référer aux différents marques et modèles de véhicules présents sur le marché. Négocier les prix : le mandataire possède un réseau de fournisseurs et de distributeurs qui lui permettent de discuter plus facilement les prix des véhicules. Il procède à la négociation à la place du client afin d’obtenir la voiture au meilleur tarif.

Outre ces attributions, le mandataire peut également s’occuper des différentes formalités administratives. Il s’agit notamment de la plaque et du certificat d’immatriculation. Malgré cela, sachez que vous pouvez vous-même réaliser votre carte grise en ligne très facilement.

Quelle différence entre un mandataire et un concessionnaire auto ?

Vous devez savoir faire la différence entre un mandataire et un concessionnaire auto avant de vous lancer dans l’achat de votre voiture. Les deux servent d’intermédiaires entre vous-même et les constructeurs. Toutefois, certains éléments les distinguent. Le concessionnaire auto est une personne qui a obtenu un droit de vente exclusif dans une région. À la différence du mandataire automobile, il propose des véhicules d’une seule marque. À cet effet, il n’a pas le choix concernant les prix, car c’est la marque qui les impose.

Les mandataires peuvent, quant à eux, établir leurs propres prix, car ils arrivent à négocier les tarifs auprès des constructeurs. Grâce à cela, les véhicules sont également couverts d’une garantie. De plus, les mandataires disposent de véhicules en stock. Cela permet de raccourcir les délais de livraison, contrairement aux concessionnaires.

Faire appel à un mandataire automobile : les avantages

Le rapport qualité-prix est la raison principale qui pousse un utilisateur à se tourner vers un mandataire auto. Néanmoins, faire appel à ses services présente également d’autres avantages.

Un rapport qualité-prix considérable

Nous décidons généralement de faire appel à un mandataire automobile en raison de notre budget. Chez un concessionnaire, les prix affichés sont relativement variés. Nous sommes donc obligés de surveiller les actualités de ce dernier afin de bénéficier de prix promotionnels. En revanche, en choisissant de faire appel à un mandataire automobile, nous pouvons bénéficier de prix bas à tout moment. Le mandataire auto arrive en effet à négocier des voitures à prix réduit auprès des constructeurs. De plus, il s’approvisionne souvent à l’étranger, raison principale du prix des véhicules. Voilà également pourquoi nous pouvons obtenir des modèles de voitures récents à un prix réduit auprès d’un mandataire automobile.

Des offres diverses

En général, le mandataire auto propose différentes marques ainsi que de nombreux modèles de véhicules à ses clients. Malgré cela, il a également la possibilité d’offrir des services étendus et entièrement personnalisés. En dehors de prix réduits, vous pouvez donc bénéficier d’une large gamme de services supplémentaires. Certains mandataires s’occupent en effet des réparations et de l’entretien du véhicule. D’autres proposent également des offres de reprise si la voiture ne vous convient pas.

Une garantie assurée pour les véhicules

Sachez que les voitures vendues par les mandataires bénéficient des mêmes garanties que celles vendues par des constructeurs. Par ailleurs, les règlements automobiles de 1995 et de 2002 exigent aux marques la garantie de leurs voitures. Cela s’applique aux véhicules circulant dans tous les pays de l’Union européenne.

Mandataire Peugeot : un service de marque très profitable

Si vous désirez acquérir une voiture Peugeot, il est judicieux de passer par un mandataire affilié à cette marque. Vous pourrez ainsi bénéficier de conseils plus avisés sur la voiture que vous désirez acheter.

Un service professionnel

Les mandataires Peugeot sont des professionnels passionnés par leur domaine. Des sites comme auto-ici.fr offrent des services très satisfaisants. Mis à part les véhicules proposés aux meilleurs prix, vous bénéficiez d’un gain de temps considérable, car des professionnels se chargent de la livraison du véhicule chez vous. De plus, vous n’aurez pas à attendre longtemps avant de recevoir votre voiture étant donné que la livraison se fait en quelques jours seulement. Vous pouvez également retourner le véhicule si celui-ci ne correspond pas à vos attentes.

Une facilité de paiement

De nombreuses solutions vous permettent de financer l’achat de votre véhicule Peugeot en ligne. Certains sites proposent le paiement au comptant, le crédit classique ou encore la location. Les conseillers sur ces plateformes vous aideront à définir le montant à payer chaque mois selon vos disponibilités. De plus, quel que soit le mode de paiement que vous choisissez, vous continuerez de bénéficier des prix fixés chez un mandataire.

Comment choisir le bon mandataire automobile ?

Vous pouvez choisir le mandataire qu’il vous faut en tenant compte de plusieurs critères importants. Néanmoins, sachez que des comparateurs en ligne peuvent vous aider à trouver plus facilement un bon mandataire.

Prendre en compte les avis des utilisateurs

Afin de choisir votre mandataire automobile, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre entourage. La qualité des services proposés par ce professionnel est en effet connue grâce au bouche-à-oreille. Prenez donc en considération les avis de ceux qui ont déjà fait appel à un mandataire pour évaluer la qualité de ses services. Sachez qu’il existe également des récompenses décernées aux meilleurs mandataires. Vous pouvez donc vous renseigner sur ces palmarès afin de choisir votre mandataire automobile.

Rechercher les informations juridiques du mandataire

En général, toutes les informations nécessaires concernant les mandataires automobiles sont disponibles en ligne. Ces renseignements garantissent notamment la fiabilité du professionnel. À cet effet, évitez de faire appel à un mandataire qui ne dispose pas d’informations juridiques claires. Cela vous permettra d’éviter les arnaques et les agents qui n’offrent pas de bons services. Gardez à l’esprit que l’ancienneté compte également beaucoup dans la qualité de services d’un mandataire.

Visiter le catalogue du mandataire

Un bon mandataire doit toujours disposer de plusieurs offres en fonction des modèles de véhicules qu’il propose. Veillez donc à choisir un mandataire qui propose des offres diversifiées et qui se charge de différents types de voitures. Vous aurez ainsi plus de choix et trouverez plus facilement la voiture qui vous convient.

Évaluer les services supplémentaires proposés

Outre les offres principales proposées par un mandataire, il est également important de considérer les services supplémentaires qu’il propose. Évaluez vos besoins et identifiez ce que vous recherchez réellement chez un mandataire. Cela peut notamment concerner l’ajout du carburant ou encore l’acheminement du véhicule. Le meilleur mandataire automobile sera évidemment celui qui vous proposera les services les plus complets.

Considérer les moyens de paiement acceptés

Un mandataire auto peut vous proposer différents moyens de paiement. Chèque ou virement bancaire, choisissez celui qui vous convient. Certains mandataires proposent également des solutions afin de faciliter le paiement. N’hésitez pas à vous renseigner sur le sujet via internet si vous désirez bénéficier de ces offres.

Un projet d’achat d’une voiture ? Passer par un mandataire automobile vous permet donc de bénéficier de nombreux avantages notamment sur le plan financier. Les mandataires peuvent être affiliés à une marque en particulier en cas de nécessité. À cet effet, les mandataires Peugeot sont nombreux à prospérer sur le marché de l’automobile. Faire appel à ces intermédiaires vous permet, non seulement de bénéficier d’offres diverses, mais également de profiter d’un véhicule garanti. Afin de trouver le meilleur mandataire, il est nécessaire de considérer plusieurs critères de choix. Les comparateurs en ligne sont également une solution avantageuse pour vous aider dans cette quête.