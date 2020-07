BMW iX3 : toutes les infos sur la version de série

BMW iX3

Présenté au salon de Pekin en 2018 sous la forme d’un concept car, le BMW iX3 arrive désormais au stade de la production en série. Il s’agit d’un modèle important pour la marque : c’est le premier SUV 100 % électrique siglé BMW. Autre point important, cet iX3 ne sera pas assemblé en Allemagne mais en Chine, à Shenyang. C’est de là qu’il sera exporté sur l’ensemble des marchés. Les chinois seront les premiers servis, dès cette année.

BMW va ainsi proposer le choix du roi à ses clients dans la gamme X3, avec soit du diesel, soit de l’essence, ou encore de l’hybride rechargeable, et enfin du tout électrique.

Mais concentrons nous sur les capacités techniques de ce nouvel engin, qui avait été annoncé à plus de 400 km d’autonomie. Sur ce point pas de déception avec une batterie haute tension BMW eDrive cinquième génération. Sa densité gravimétrique en hausse de 20 % par cellule et sa capacité de 80 kWh permettent au iX3 de réaliser 460 km sans recharger ( en cycle WLTP ). Dans une station de recharge rapide, 30 minutes suffisent pour récupérer 80 % de la capacité de la batterie.

Le moteur électrique du BMW iX3 est lui aussi de cinquième génération et développe 286 ch et 400 Nm. Cela permet à ce SUV élecrique d’atteindre 180 km/h en vitesse de pointe et d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6,8 s. Quand à la consommation officielle d’énergie, elle se situe à entre 19,5 – 18,5 kWh/100 km en cycle WLTP, pour des rejets de CO2 évidemment nuls. Et si vous voulez en savoir plus sur son empreinte carbone, voilà ce que nous indique le constructeur : son impact est réduit de 30 % en cas d’utilisation d’électricité provenant du bouquet énergétique européen pour la recharge, et de quelque 60 % en cas de consommation exclusive d’électricité décarbonée.

Et ça y est, nous connaissons désormais les prix de ce BMW iX3, qui sont de 72 950 euros en finition Inspiring, et de 79350 euros en finition Impressive.

Les rivaux sont une petite poignée, mais de plus en plus nombreux. Son plus grand rival sera logiquement le futur Audi Q4 e-tron attendu en 2021 et dont le niveau d’autonomie est similaire.

