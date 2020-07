La Peugeot 308 II bientôt privée de plusieurs moteurs

nouvelle Peugeot 308 GTI 2017

La Peugeot 308 de deuxième génération s’approche de sa retraite, puisque sa remplaçante est attendue pour 2021. Ce best-seller a bénéficié d’améliorations et d’évolutions régulières, jusqu’à récemment. Mais cette fois-ci, nous arrivons évidemment à l’inévitable réduction de la gamme, qui coincide avec l’arrivée des normes euro 6D full. Cela va entraîner la suppression de deux moteurs dans les prochains mois. Le premier est le 1.5 BlueHDI 100, le moteur diesel d’entrée de gamme. Comme le 1.5 BlueHDI 130 est nettement plus performant et plus agréable, les acheteurs n’y seront pas perdants. Mais ils devront évidemment débourser une somme supérieure pour acheter une 308 carburant au gazole.

En revanche la deuxième motorisation supprimée devrait susciter plus d’émoi. Il s’agit du 1.6 Puretech de 263 ch, celui qui anime la Peugeot 308 GTI by Peugeot Sport. Après avoir perdu 7 ch ( il faisait 270 ch au lancement de la 308 GTI ), ce moteur est donc condamné. Comme la 208 GTI a elle aussi disparu avec la génération sortante, voilà qui signe la fin du blason GTI…

Peugeot souhaite en effet se concentrer sur des modèles électrifiés pour ses sportives, à commencer par la future 508 PSE ( Peugeot Sport Engineered ) présentée début 2019 sous la forme d’un concept-car. Des bruits de couloir évoquent le fait que la 208 sportive serait une version électrique plus puissant que la e-208 GT actuelle.

La future 308 de troisième génération serait alors vouée elle aussi à recevoir une variante PSE, sans doute très sympathique. Mais quand même, c’est bien la fin d’un monde avec la disparition des GTI…