Le Mercedes CLE Cabriolet dévoile ses moteurs et ses tarifs

Mercedes CLE Cabriolet

La tradition perdure chez Mercedes, qui n’abandonne pas le segment des cabriolets quatre places. Le nouveau CLE Cabriolet vient remplacer à la fois les Classe C et E Cabriolet, tout en misant sur des technologies développées par Mercedes qui maitrise l’art du modèle découvrable.

3 moteurs essence et un….diesel !

Le prix de départ de la nouvelle Mercedes CLE Cabriolet : il débute à 74650 euros, avec un CLE 200 essence de 204 ch. A contre-courant de la tendance, ce cabriolet est même proposé en diesel, avec le CLE 220 d de 197 ch. Alors oui, il dispose de l’hybridation légère, mais à l’heure où les ventes de diesel sont en chute libre, était-ce bien nécessaire de proposer une telle motorisation sur un modèle plaisir ?

Avec des rejets de CO2 compris entre 128 et 142 g, cette motorisation sera la plus légèrement malussée de la gamme.

Toujours en quatre cylindres, le CLE 300 4MATIC Cabriolet est homologué entre 165 et 179 g de rejets de CO2. Le malus peut donc grimper à plus de 20000 euros, pour un niveau de puissance somme toute raisonnable de 258 ch.

Avec son six cylindres, le CLE 450 4MATIC voit ses émissions monter entre 180 et 192 g. A ce niveau là, le montant peut alors dépasser les 51000 euros dans la configuration la plus énergivore.

En dynamisme, la suspension sport surbaissée de 15 mm est de série, tout comme l’amortissement sélectif et la direction sport. Pour la suspension adaptative DYNAMIC BODY CONTROL, il faudra passer par les options.

Mercedes CLE Cabriolet

Une conception qui privilégie le confort

Long de 4,85 m, ce nouveau CLE Cabriolet en impose donc pour accueillir dignement jusqu’à 4 personnes à bord. La Classe C Cabriolet sortante mesurait 4,69 m, un gabarit déjà plus « compact ». Cet espace est mis à profit de l’habitabilité arrière, qui évolue dans le bon sens. Mercedes annonce un également un volume de coffre de 295 litres capote rabattue, et de 385 litres en configuration classique.

Mais ce sont les technologies développées par Mercedes qui pourront convaincre une bonne partie des acheteurs. A savoir un déflecteur de vent électrique AIRCAP au-dessus du pare-brise, accompagné d’un déflecteur automatique situé derrière les appuie-tête arrière pour réduire les turbulences. Et pour rouler décapoté même quand la température n’est pas estivale, le système de chauffage de nuque AIRSCARF est toujours de la partie.

Il sera également facile de décapoter, puisque le système fonctionne en roulant jusqu’à 60 km/h, et s’ouvre et se ferme en seulement 20 secondes. Une capote évidemment acoustique et très bien isolée pour l’hiver. Petite touche sympathique : les acheteurs pourront choisir une teinte de capote en noir, rouge ou gris.

Les livraisons débuteront au deuxième trimestre 2024 : juste à temps pour la bonne saison !

Trois couleurs sont proposées pour la capote

L’intérieur est conçu pour 4

Le système anti-turbulences se déploie automatiquement

Le volume de coffre est annoncé à 385 litres