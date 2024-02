Jeep Renegade 2024 : voici ce qui change sur ce SUV

Jeep Renegade 2024

La carrière de la Jeep Renegade se poursuit : ce SUV baroudeur a vu le jour en 2015 ! Neuf ans plus tard, ce modèle n’est donc pas encore remplacé et joue les prolongations. Pour cette nouvelle mise à jour, le Renegade a droit à un nouveau système d’infodivertissement et à de nouveaux écrans plus grands, ainsi qu’une mise à jour de sa gamme et de ses équipements.

Un intérieur revisité

Désormais pour rester à jour un modèle se doit de passer sur des écrans plus grands à bord : une tendance qui se généralise de plus en plus. Jeep offre à son Renegade un nouveau système d’infodivertissement, annoncé comme cinq fois plus rapide que le précédent. Il s’affiche désormais sur un écran tactile haute résolution de 10,1″, avec retour tactile immédiat du fait de la rapidité supérieure. Devant le conducteur, l’instrumentation numérique profite également d’une plus grande dalle, de 10,25″.

Le système d’infodivertissement comprend les Services connectés Uconnect, Android Auto et Apple Car Play sans fil, et affiche aussi en haute résolution la nouvelle caméra de recul. Désormais les mise à jour régulières de la carte de navigation TomTom se font over the air, c’est à dire via le réseau 4G. Jeep a aussi intégré l’assistant vocal Amazon Alexa, pour faciliter les demandes du conducteur et de ses passagers.

Une gamme complète

Jeep propose une gamme de finitions complète sur son Renegade, avec pas moins de 5 niveaux d’équipements. Les acheteurs auront aussi le choix entre deux motorisations e-Hybrid et 4xe hybride rechargeable.

Actuellement les prix catalogue débutent à 31990 euros en e-Hybrid, et à 42400 euros en hybride rechargeable. L’offre est donc assez chère avec le bloc 1.5 Turbo T4 96KW (130ch) BVR7 Hybrid, quand on se souvient qu’au lancement le Renegade Sport 110 ch n’était facturé que 18950 euros !

Avec des tarifs qui grimpent à 45300 euros en version Trailhawk PHEV, le Renegade a comme changé de catégorie, financièrement parlant. Difficile de justifier des prix aussi élevés pour un modèle de la catégorie B, et vieillissant.

Comme nous vous l’avions déjà annoncé, la fin du production de l’actuel Jeep Renegade est déjà actée : elle aura lieu en 2025.

La planche de bord du Renegade est revisitée avec un grand écran

Jeep Renegade 2024

Jeep Renegade 2024

Jeep Renegade 2024

Jeep Renegade 2024

L’intérieur du nouveau Jeep Renegade

L’intérieur du nouveau Jeep Renegade

L’intérieur du nouveau Jeep Renegade