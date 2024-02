La nouvelle Porsche Taycan se remet à jour en profondeur

nouvelle Porsche Taycan

La nouvelle Porsche Taycan était attendue, et après une campagne de teasing qui a notamment permis à des journalistes de la tester en Californie, la plus sportive des Porsche électriques est enfin dévoilée. Les trois carrosseries sont bien sûr concernées : Taycan, Taycan Cross Turismo et Taycan Sport Turismo. Plus d’autonomie, des performances en hausse, une capacité de recharge supérieure : les ingénieurs Porsche ont repoussé les curseurs dans plusieurs domaines. De quoi redonner sa couronne à la Porsche Taycan, qui était parfois chahutée par des rivales moins prestigieuses !

Des performances améliorées

Au sommet de la gamme, la Taycan Turbo S améliore son temps au 0 à 100 km/h de quatre dixièmes, un énorme progrès à ce niveau-là, puisque le chrono tombe à 2,4 s.

Cette version bénéficie désormais d’un niveau de puissance de 700 kW, soit 952 ch ! Avec le Launch Control activé, c’est donc un surcroît de puissance de 177 ch par rapport à la précédente version.

De son côté la Taycan propulsion gagne également 60 kW, soit 92 ch. Avec un temps de 0 à 100 km/h en seulement 4,8 s, le gain en performances est de 6 dixièmes de secondes.

Le pack Sport Chrono inclut une fonction Push-to-Pass qui permet d’avoir un boost de puissance allant jusqu’à 95 ch ( selon le modèle ). Côté dynamisme, le comportement routier profite d’une suspension pneumatique adaptative. En option, un système de réglage actif du châssis Porsche Active Ride permet sur les modèles à transmission intégrale de conserver le châssis à l’horizontale, en éliminant tangage et roulis.

Pas de doute, la nouvelle Taycan met le paquet sur les performances, mais elle n’a pas non plus oublié de soigner sa capacité de recharge ainsi que son autonomie.

nouvelle Porsche Taycan 4S Sport Turismo

Jusqu’à 678 km d’autonomie

Nous vous l’avions annoncé il y a quelques jours : la Porsche Taycan se rapproche des 600 km d’autonomie. Et on parle là en autonomie réelle, et sur autoroute ! En autonomie maxi et en cycle WLTP, la Taycan affiche désormais jusqu’à 678 km. Un progrès énorme, de +35 %.

Et Porsche annonce également des recharges plus rapides, avec une capacité maximale en hausse de 50 kW. Celle-ci atteint désormais les 320 kW sur une borne de recharge à courant continu de 800 V. Une recharge de 10 % à 80 % ne peut ainsi se faire qu’en 18 minutes.

Autre info de taille : une récupération d’énergie qui peut atteindre 400 kW lors de décélérations fortes.

Esthétiquement, la Porsche Taycan se démarque par des ailes avant redessinées, de nouveaux projecteurs qui peuvent bénéficier de la technologie HD Matrix LED, en option. A l’arrière, le lettering Porsche pourra aussi être éclairé, là encore en option.

L’équipement de série de la Taycan de base est en hausse : Porsche Intelligent Range Manager, pompe à chaleur, système Park Assist avec caméra de recul, éclairage d’ambiance, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage périphérique, compartiment pour smartphone avec dispositif de recharge inductive, sièges avant chauffants, capot à commande électrique pour l’accès aux ports de recharge côté conducteur et côté passager, direction assistée Servotronic Plus…

Porsche prévoit de livrer la nouvelle Taycan dans ses centres Porsche dès le printemps.

La Taycan bénéficie de nouveaux blocs optiques

Taycan Turbo Cross Turismo

Taycan Turbo Cross Turismo