La Fiat Topolino Garavini est la voiture de plage parfaite

Fiat Topolino Garavini

L’univers automobile n’a jamais cessé de s’inspirer du passé pour innover. Et lorsqu’il s’agit de revisiter des icônes, les Italiens savent y faire. La Fiat Topolino, cette petite citadine aux allures rétro, revient sur le devant de la scène dans une version exclusive signée Carrozzeria Garavini. Transfiguré en un buggy de plage électrique haut de gamme, la Topolino fait un retour remarqué. Mais à quel prix ?

Une transformation stylée pour un véhicule iconique

La Fiat Topolino n’est pas un nom inconnu dans le paysage automobile. Originellement conçu dans les années 1930, ce modèle représentait l’accessibilité et la praticité. Aujourd’hui, Garavini, un carrossier italien renommé, réinvente ce classique en l’adaptant aux exigences modernes, tout en respectant l’esprit du design original. La version « Dolcevita » de la Topolino, déjà marquée par son ouverture sur l’extérieur, est la base de cette nouvelle interprétation. Les portes ont disparu, laissant place à une conception ouverte qui rappelle les voitures de plage des années 1960.

Ce qui attire immédiatement l’attention, c’est la carrosserie bicolore inspirée par les plages italiennes. Le toit rayé, en particulier, évoque le tissu des chaises longues qui peuplent les plages méditerranéennes. L’ensemble du véhicule dégage une atmosphère estivale, invitant à la détente, à la mer et au soleil.

La version « Dolcevita » du Topolino

Des performances qui laissent à désirer ?

Si l’esthétique du Topolino Garavini séduit, ses performances ne sont pas de nature à impressionner. Avec une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie limitée à 75 kilomètres, ce véhicule s’inscrit davantage dans la catégorie des voitures citadines ou des engins de loisirs que dans celle des véhicules électriques performants. À titre de comparaison, la Citroën Ami, un autre microcar électrique, propose des caractéristiques similaires, mais à un prix bien plus accessible.

Ce buggy de plage est donc conçu avant tout pour les courts trajets et les balades tranquilles. Son but n’est pas de rivaliser avec des modèles plus puissants, mais de proposer une expérience unique, axée sur le plaisir de conduire en plein air.

Un luxe qui se paye cher

Là où la Topolino Garavini se distingue vraiment, c’est par son positionnement haut de gamme. Seulement dix exemplaires de ce véhicule seront produits, chacun vendu au prix de 45 000 euros hors taxes. Une somme astronomique pour un véhicule de ce type, qui le place dans une catégorie de niche, réservée à une clientèle fortunée et passionnée par les objets rares et exclusifs.

Pour mettre les choses en perspective, ce tarif équivaut au prix d’une voiture compacte bien équipée, voire d’un SUV d’entrée de gamme. Autant dire que cette Topolino Garavini n’est pas destiné à tout le monde. Elle s’adresse à ceux qui sont prêts à payer un prix élevé pour un produit unique, à la croisée de l’artisanat traditionnel et de la modernité.

Ce buggy de plage est une œuvre d’art roulante, un hommage à la dolce vita italienne, et un témoignage du savoir-faire artisanal italien. Si vous cherchez un véhicule électrique pratique et abordable, d’autres options sont disponibles. Mais si vous êtes à la recherche d’un morceau d’histoire, réinterprété avec style et audace, la Topolino Garavini pourrait bien être faite pour vous.