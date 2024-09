Configurateur : qu’offre la nouvelle Audi A5 de base pour 45500 euros ?

La nouvelle Audi A5 est disponible au configurateur

Présentée il y a très peu de temps, la nouvelle Audi A5 est déjà proposée au configurateur. Celle qui remplace à la fois les A4 et A5 est affichée en entrée de gamme à 45500 euros, et nous avons voulu voir ce qu’elle avait sous le capot, et dans l’habitacle…

Une finition Design pour l’entrée de gamme

En premier prix, la nouvelle Audi A5 Design est moderne mais montre bien ses limites d’équipement dès les photos extérieures. Elle doit en effet se contenter de petites jantes alliage 17″ de couleur grise, entre autres détails. Un seul modèle de jantes alliage 18″ est proposé en option, moyennant 1000 euros. Le blanc Arcona est la teinte gratuite, alors que la peinture métallisée est facturée 1150 euros. Il est même possible d’opter pour une teinte Audi Exclusive, facturée 5900 euros. Sur une telle version, l’intérêt n’est évidemment pas là.

Les différences de prix sont importantes avec les autres versions, puisque l’A5 Business Executive s’affiche à partir de 51470 euros, et l’A5 S Line à 54670 euros !

Précisons aussi que la carrosserie break est proposée pour 1500 euros de plus.

De série, la dotation de l’A5 Design comporte tout de même les sièges avant chauffants, le chargeur à induction, l’ouverture du hayon de coffre assistée électriquement, l’écran panoramique OLED, Audi phone box light, volant cuir multifonctions, climatisation automatique monozone, Audi virtual cockpit plus, réception radio numérique, alerte de sortie de voie, éclairage intérieur, seuils de portes avec insert alu…

L’Audi A5 Design s’affiche à un prix correct

Quelles options sur cette A5 Design ?

En option, les acheteurs peuvent ajouter l’attelage ( 1330 euros ), le toit ouvrant panoramique ( 2550 euros ), le vitrage Privacy ( 510 euros ), Audi Phone Box ( 360 euros ), ou les stores manuels pour les vitres arrière ( 220 euros ).

Mais ce n’est pas tout puisqu’Audi propose un pack Tech à 4420 euros qui regroupe 10 équipements :

Caméra de recul

Régulateur de vitesse adaptatif

Park assist plus

Système d’aide au stationnement plus

Alerte de sortie de voie

Projecteurs à LED plus

Assistant feux de route

Climatisation automatique 3 zones

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

Rétroviseurs ext. réglables (dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit automatique des 2 côtés)

Projection de logo sur le sol depuis les rétroviseurs extérieurs

Audi sound system

Audi Application Store et smartphone interface

Ajoutez à cela la peinture métallisée et les jantes 18″, et vous pouvez largement dépasser le prix de la finition S Line !

L’habitacle de l’A5 Design

Quel moteur pour 45500 euros ?

En entrée de gamme, la nouvelle Audi A5 dispose du 4 cylindres 1.5 TFSI de 150 ch, couplé à une boite de vitesses S Tronic. Avec 151 g de rejets de CO2, cette version est donc soumise en France à un malus écologique 2024 de 2370 euros ! Une somme non négligeable. La version TFSI 204 ch tarifée 50400 euros émet à peine plus avec 152 g, soit 2544 euros de malus.

Dernière possibilité sur cette A5 Design, le bloc 2.0 TDI hybride de 204 ch, vendu au prix fort à 53600 euros. Avec 123 g, le malus est à peine à 170 euros mais cela ne comblera qu’en partie le gros écart de prix.

Bilan

Si le prix de base de la nouvelle Audi A5 semble raisonnable de prime abord, il sera malheureusement fortement réhaussé par le malus écologique, ainsi que par les options indispensables pour disposer d’une configuration digne de ce nom. S’offrir une configuration à moins de 60000 euros ne sera donc pas facile ( hors remise commerciale, et malus compris ). La preuve : une A5 S Line 2.0 TDI est affichée à 62770 euros. Mais cette catégorie est surtout prisée par les flottes d’entreprise : les particuliers peuvent donc attendre pour s’en offrir une d’occasion. Les retours de leasing permettent alors de bénéficier d’une belle décote, il faudra seulement s’armer de patience pour des exemplaires qui seront majoritairement disponibles à partir de 2027 ( après une LLD de 36 mois ).