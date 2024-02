La nouvelle Mini thermique arrive avec les Cooper C et Cooper S

Mini Cooper S 2024

La nouvelle génération de Mini Hatch arrive au catalogue en thermique, avec deux motorisations essence. Ces nouvelles Mini Cooper C et Cooper S nous dévoilent leurs caractéristiques, dont voici les détails.

Des 3 et 4 cylindres au choix

En entrée de gamme, la nouvelle Mini Cooper C reste fidèle à son bloc 3 cylindres 1.5 mais avec un niveau de puissance de 156 ch, et un couple de 230 Nm. Le 0 à 100 km/h est effectué en 7,7 secondes, un temps déjà sympathique pour une petite citadine. Il faudra malheureusement prévoir un petit malus écologique, avec des émissions de CO2 comprises entre 133 et 146 g/km. Les montants iront de 400 euros à 1629 euros, tout de même ! Pour ne pas voir les émissions grimper, il faudra donc éviter d’ajouter de grosses jantes alliage, mais aussi certaines options qui ajoutent vite du Co2 en raison de leur poids, comme un toit ouvrant par exemple.

De son côté la MINI Cooper S s’en remet à un moteur 4 cylindres qui développe 204 ch et un couple de 300 Nm. Le gain en performances est là, avec un chrono de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes.

Cette fois-ci les rejets de CO2 sont compris entre 138 et 150 g/km, soit des montants de malus écologique évoluant entre 818 euros et 2049 euros.

Dans les deux cas, la Mini devrait garantir les fameuses sensations de conduite « Go-Kart ».

Des prix dignes de Mini

Les tarifs débutent à 29500 euros pour la MINI Cooper C en finition Essential, et griment pour cette motorisation jusqu’à 41930 euros pour une finition JCW dotée du pack d’équipement XL.

Pour la Mini Cooper S, les prix démarrent à 33500 euros en Essential, et peuvent évoluer jusqu’à 45930 euros avec la finition JCW et le pack XL. Mini communiquera aussi sur des offres de leasing, avec par exemple 395 euros par mois pour une Cooper C en finition Favoured et équipée du Pack M ( location longue durée sur 36 mois et 30000 km ).

Les clients auront du mal à ne pas monter en gamme pour s’offrir de la personnalisation, avec des jantes alliage de 16″ à 18″, quatre teintes de toit, et d’autres détails de personnalisation.

Vous noterez aussi des différences avec la nouvelle Mini électrique, comme par exemple les poignées de portes qui sont ici « à l’ancienne », ou encore la petite antenne de toit…

Cette cinquième génération de Mini Hatch a donc encore sa carte à jouer en thermique, et notamment pour tous ceux qui sont réfractaires aux modèles électriques. Autre bon point : elle sera produite en Angleterre, et non en Chine comme la version à batterie !

