BMW X7 Dark Shadow Edition : très exclusif

BMW X7 Dark Shadow Edition

Chez BMW, l’imposant X7 s’offre une série limitée qui devrait ravir les amateurs de livrées full black. Le BMW X7 Dark Shadow Edition s’offre une personnalisation venue du programme BMW individual design, avec pour commencer une teinte de carrosserie ( Frozen Arctic Grey metallic ), qui s’accorde parfaitement avec les nombreux éléments bénéficiant du « BMW Individual High Gloss Shadow Line ». Cela concerne toutes les pièces de carrosserie chromées, comme la calandre, l’entourage des vitres et les inserts de boucliers, ainsi que les écopes latérales et les sorties d’échappement. Les jantes alliage 22″ ne sont pas en reste avec un traitement Jet Black mat.

Dans l’habitacle du X7 Dark Shadow Edition, l’équipement comprend une sellerie en cuir BMW Individual Merino dans la variante bicolore spécifique Night Blue / Black avec coutures contrastées et le revêtement de toit BMW Individual en Night Blue avec finition Alcantara. La partie supérieure du tableau de bord et les accoudoirs des portes sont recouverts de cuir nappa bleu nuit. Du cuir mérinos noir est utilisé dans la partie inférieure du tableau de bord et sur les dossiers avant.

Ce SAV ( pour Sports Activity Vehicle ) sera produit à partir du mois d’août 2020 dans l’usine américaine de Spartanburg, à hauteur de 500 exemplaires seulement. Aucune restriction au niveau des moteurs : tous les motorisations du catalogue sont éligibles. Les trois exemplaires français disponibles seront certainement motorisés par le bloc 40d, affiché au prix coquet de 116.000 euros ! A ce prix, les acheteurs auront le choix entre une configuration 6 ou 7 places.

