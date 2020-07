Renault Twingo Electric Vibes : série de lancement

Renault Twingo Electric Vibes Orange Valencia

Avant même sa sortie, la Renault Twingo Electric étrenne déjà une série spéciale ! Les commandes seront ouvertes dès la rentrée, pour cette série limitée qui sera également proposée dans quelques mois sur les Twingo essence. Basée sur le niveau haut de gamme Intens, la Twingo Electric Vibes se distingue par sa teinte inédite Orange Valencia. Mais ce ne sera pas la seule proposée au catalogue, avec par exemple du bleu clair, du vert et du blanc. Les jantes alliage 16″ diamantées sont blanches, on retrouve également du blanc sur les inserts de la calandre et sur les bandes décoratives des portes arrière. Ces bandes blanches et grises peuvent aussi être orange et grises selon la couleur de caisse. La présentation extérieure comprend aussi des monogrammes Vibes, et une touche orange sur les cache écrous. Le stripping est proposé en light sur les portes seules, ou en full avec une version qui se prolonge sur le toit. Un motif exclusif de batterie est dessiné au-dessus de la trappe de recharge, une mise en avant originale de la motorisation de cette Twingo Electric.

A l’intérieur, les bandes « Vibes » sont présentes en décor au-dessus de l’écran central. La sellerie mixte simili-cuir et tissu est subtilement décorée avec une bande orange, couleur reprise sur l’embase du levier de vitesses.

Très sympathique dans sa présentation, cette série limitée ne nous dévoilera ses tarifs que dans quelques semaines.

