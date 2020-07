Mercedes-AMG GT Black Series : du très lourd !

Mercedes-AMG GT Black Series

Mercedes-AMG présente la déclinaison la plus puissante de la GT : l’AMG GT Black Series ! Destinée aux gentlemen drivers ( entre autres ), cette nouvelle version revendique sous le capot le moteur V8 AMG le plus puissant jamais produit. Avec une puissance de 730 ch et un couple de 800 Nm, ce V8 4.0 biturbo est associé à la boîte AMG Speedshift DCT 7G et permet d’accomplir d’excellents chronos. La bête se contente de 3,2 s pour accélérer de 0 à 100 km/h, et de 9 s pour passer de 0 à 200 ! La vitesse de pointe est au diapason avec un joli 325 km/h.

Cette déclinaison ultra-sportive est directement issue de l’AMG GT3 qui officie en compétition. Et son apparence est très parlante avec une grille de refroidissement élargie, et un capot moteur réalisé en fibre de carbone. La peinture orange magma spécifique ajoute encore au spectacle !

Les trains roulants profitent aussi des voitures de compétition, notamment au niveau des roulements des triangles supérieurs et inférieurs de l’essieu arrière. Même sous des charges élevées, le pincement et le carrossage ne changent pas, ce qui permet d’assurer des performances très élevées dans les virages.

Le prix annoncé est assez conséquent avec pas moins de 335.240 euros ! Ce qui peut aussi permettre de commander deux AMG GT R…Il faudra en France acquitter en plus le malus écologique de 20.000 euros, du fait des émissions de CO2 proches des 300 g.

