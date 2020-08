Fin de partie pour les Subaru BRZ et Toyota GT86

Toyota GT86

Subaru s’apprête à stopper la production de son coupé sportif BRZ, et du même coup de son jumeau Toyota GT86. Lancés en 2012, ces coupés japonais se distinguaient par leur propulsion arrière et leur moteur essence atmosphérique Boxer de 200 ch d’origine Subaru. Très compétitifs en tarif, ces deux coupés auraient mérité mécanique plus puissante. Il faudra désormais se jeter sur l’un des derniers exemplaires disponibles sur stock, ou bien se tourner vers de l’occasion. Très peu diffusé en France, le Subaru BRZ n’est disponible ce jour qu’en 4 exemplaires sur leboncoin, proposés entre 20000 et 40000 euros. Il sera plus facile de dénicher un Toyota GT86, dont 36 exemplaires sont disponibles à des prix allant de 12000 à 40000 euros. Ce coupé 2+2 a été légèrement restylé en 2016, sans que cela ne dénature son style originel très réussi. Il accuse plutôt bien le poids des années, alors qu’une carrière de 8 ans est plutôt longue pour un coupé.

Mais que les fans de voitures japonaises se rassurent : une descendance est prévue, toujours en coopération entre Subaru et Toyota. Cette fois-ci la puissance devrait grimper de quelques dizaines de chevaux, avec un moteur Boxer ( à plat ) doté d’un turbo et d’une cylindrée plus généreuse de 2,4 L.

Nous en saurons plus en 2021, lorsque les concept cars seront dévoilés.