Toyota Yaris Cross : le prix de la version toutes options

Dans la gamme Toyota, le Yaris Cross est devenu le modèle le plus vendu, devançant même la Yaris berline. Ce crossover de segment B a su conquérir les acheteurs français par son style, sa motorisation hybride, et aussi sa fabrication en France.

Quelques options et beaucoup d’accessoires à cocher

Dans la gamme du Yaris Cross, pas moins de cinq finitions sont proposées : Dynamic, Dynamic Business, Design, Trail et GR Sport. Les deux dernières finitions sont vendues au même tarif : 32900 euros.

Partons sur la version GR Sport. Peinture bi-ton, sellerie mi-cuir GR Sport et jantes alliage 18″ sont de série, tout comme les radars de stationnement avant et arrière avec freinage auto, avertisseur d’angles morts, affichage tête haute et sièges avant chauffants.

En option, vous pouvez ajouter une option « bouclier arrière » à 505 euros, accompagné d’une jupe avant à 478 euros, mais aussi les ornements latéraux chromés à 305 euros, ou encore la garniture de coffre chromée.

A 1000 euros, le pack Techno comprend de nombreux éléments : coffre à ouverture électrique, ouverture du coffre au pied, système audio premium JBL avec 8 haut-parleurs, chargeur Smartphone à induction.

D’autres équipements sont proposés : le toit panoramique à 700 euros, le pack attelage démontable à 951 euros, le porte-vélo à 165 euros, le sac de rangement pour barres de toit à 40 euros, les baguettes latérales à 124 euros, le bac de coffre à 60 euros, le filet de coffre à 50 euros, le kit roue de secours à 366 euros, le coffre de toit Toyota Ski à 1010 euros.

Nous arrivons à un prix total de 38827 euros, remisé sur le site Toyota à 36327 euros. Un tarif toutes options, et avec également de très nombreux accessoires au passage.

Le prix pourra bientôt augmenter : seule la motorisation hybride de 116 ch est encore au configurateur, mais le Yaris Cross sera bientôt proposé en hybride avec 130 ch.