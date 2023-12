Ces 5 citadines électriques qui veulent révolutionner le marché en 2024

Les citadines électriques qui veulent révolutionner le marché

L’année 2024 s’annonce riche en nouveautés, avec plusieurs citadines électriques très intéressantes. Les tarifs vont baisser avec plusieurs modèles qui veulent s’imposer à des prix proches de ceux de leurs équivalents thermiques : il était temps ! Et les sportives ne seront pas oubliées, avec la première Alpine électrique de l’histoire. Sans aucun doute, 2024 va changer le paysage automobile avec des modèles qu’on espérait depuis bien longtemps.

La nouvelle Citroën ë-C3 électrique frappe fort avec un prix de 23300 euros

Citroën ë-C3 : Le positionnement bon marché de Citroën va se concrétiser cette année avec l’arrivée de la nouvelle génération de C3. En électrique, la nouvelle ë-C3 repose sur une autre plate-forme que la e-208. Dérivée de la C3 vendue au Brésil et en Chine, la française est annoncée à 23300 euros avant déduction du bonus écologique, pour une autonomie de 320 km et une puissance moteur de 113 ch. Citroën prévoit également de lancer fin 2024 une deuxième motorisation moins puissante, accompagnée d’une plus petite batterie, au prix catalogue de 19900 euros. Ce sera la voiture électrique la moins chère en 2024, avant le retour de la Dacia Spring restylée. Elle fait aussi partie des modèles concernés par le leasing social électrique, avec un prix mensuel de 54 euros seulement.

La Lancia Ypsilon sera présentée en février 2024 – illustration : Kolesa

Lancia Ypsilon : Dans un autre registre, la petite Lancia Ypsilon de nouvelle génération profitera de la base technique, motorisation et batterie de la Peugeot e-208. Plus cossue que la française, elle jouera dans une tout autre catégorie que la ë-C3 ! Ses prix seront donc moins accessibles, mais elle permettra de faire revenir Lancia sur le marché français ( et ailleurs en Europe ), avec le premier modèle électrique de l’histoire de la marque. L’Ypsilon misera sur son style, en partie inspiré par la Stratos ( principalement pour la partie arrière ).

Renault 5 Prototype

Renault 5 E-TECH électrique : Du côté de Renault, la nouvelle R5 électrique est particulièrement attendue. Le constructeur au losange a déjà ouvert les pré-commandes de sa citadine électrique avec un système de coupe-fil, facturé 150 euros aux intéressés ! Renault a déjà annoncé un prix de départ autour de 25000 euros pour son nouveau modèle, un objectif ambitieux pour un modèle électrique fabriqué en France. Deux tailles de batterie seront proposées, avec des autonomies annoncées autour de 300 et 400 km. La commercialisation devrait sérieusement débuter à la rentrée 2024.

Show-car Alpine A290_β

Alpine A290 : Alpine présentera le deuxième modèle de sa gamme, qui sera radicalement différent de la petite berlinette A110. Le premier modèle électrique de la marque sera une déclinaison sportive basée sur la Renault 5 électrique. Son niveau de puissance est attendu entre 220 et 250 ch.

Une version moins puissante de 150 ch a aussi été évoquée, et viendrait alors en concurrence frontale avec la R5 E-TECH. Autre hypothèse : une motorisation plus puissante encore, autour des 280 ch. Une A290 S plus véloce encore, pour affronter dignement la concurrence.

Fiat Panda : La nouvelle génération de la Fiat Panda sera électrique pour la toute première fois. Basée sur la même plate-forme Smart Car que la ë-C3, la Panda électrique devrait être aussi bon marché, voire moins chère. Les niveaux de puissance devraient se situer à 83 ch et 113 ch, pour des autonomies de 240 et 320 km. Elle devrait donc comme la Citroën être proposée à terme à moins de 20.000 euros, voire moins si elle se positionne encore plus bas que sa cousine. De quoi en faire là encore l’une des offres les plus compétitives du marché !