C’est LA voiture électrique la moins chère en 2024

Alors qu’en 2023, la Dacia Spring était la voiture électrique la moins chère, le nouveau règlement du bonus écologique change totalement la donne. Avant la prise en compte d’un score environnemental, cette citadine était éligible au bonus. Mais sa production en Chine l’a condamnée : Dacia l’a même carrément retiré du catalogue ! Fort heureusement pour les automobilistes, un nouvel modèle vient prendre sa place, et ses pré-commandes sont déjà ouvertes.

Adieu la Spring, bienvenue à la ë-C3

Avant sa disparition du catalogue, la Dacia Spring était facturée 20800 euros prix catalogue pour sa version d’entrée de gamme. En 2023, les acheteurs qui bénéficiaient du bonus écologique « standard » de 5000 euros pouvaient donc se l’offrir pour seulement 15800 euros. Et ceux qui bénéficiaient du bonus de 7000 euros voyaient le prix final tomber à 13800 euros seulement !

La nouvelle Citroën ë-C3 est plus chère, puisque sa version de base est pour l’heure affichée à 23300 euros. En attendant l’arrivée fin 2024 voire début 2025, d’une version moins chère qui devrait passer sous la barre des 20000 euros.

Avec un bonus standard revu à la baisse à 4000 euros, le prix bonus déduit sera donc de 19300 euros pour la plus majorité des acheteurs. Ceux qui répondent aux conditions de revenus et peuvent bénéficier du bonus écologique de 7000 euros pourront eux, ce qui fera tomber le prix à 16300 euros.

Alors oui, la ë-C3 sera un peu plus chère l’achat que la Spring. Mais elle sera plus moderne de conception, avec une puissance supérieure et une meilleure autonomie.

La Spring de base ne faisait que 33 kW, soit 45 ch, et accélérait de 0 à 100 km/h en 19,3 s ! Une seconde motorisation de 48 kW, soit 65 ch, est arrivée ensuite au catalogue début 2023.

Avec la batterie de 27,4 kWh, l’autonomie était annoncée à 230 km.

De son côté la nouvelle ë-C3 dispose d’une batterie de 44 kW qui lui permet d’afficher 320 km d’autonomie. Ce sera moins pour la version à moins de 20.000 euros attendue plus tard.

Et avec son moteur électrique de 83 kW ( 113 ch ), elle peut passer de 0 à 100 km/h en 11 secondes. Un temps qui n’en fait pas une sportive, mais devrait largement faire oublier la petite roumaine fabriquée en Chine…

Néanmoins Dacia souhaite faire revenir son modèle avec un restyling, et sans doute une baisse de prix. Nous y reviendrons quand ce modèle sera présenté.

La Citroën C3 You 2024