Ces 5 voitures électriques vont nous quitter en 2024

En 2023, certains modèles de voitures électriques ont déjà disparu sans être directement remplacés, comme le Mercedes EQC. Mais plusieurs autres disparitions sont annoncées pour 2024, et cette fois-ci, ce sont des citadines qui vont nous quitter, sans remplaçantes directes dans de nombreux cas.

Honda e : la petite citadine japonaise se démarquait par son design, son habitacle futuriste et son dynamisme. Malheureusement son prix de vente élevé et son autonomie l’ont desservie, en France nous pourrions ajouter à cela un certain manque de notoriété. Honda a préféré jeter l’éponge, en se concentrant sur un nouveau modèle électrique : le SUV e:Ny1: dérivé du HR-V.

Renault Twingo 2023

Renault Twingo E-TECH : l’adieu à la Twingo n’est que provisoire, car sa renaissance en électrique a été annoncée par un concept. Mais il devrait s’écouler plusieurs années avant de revoir une Twingo dans la gamme Renault ! La génération actuelle sera arrêtée au courant de l’année 2024.

Renault ZOE : pendant un temps très moderne, la ZOE était l’un des modèles précurseurs sur le marché. Renault a fait durer au maximum sa citadine électrique, avec un gros restyling qui ne suffit plus à masquer le poids des années. Elle sera interrompue cette année, et remplacée par un nouveau modèle, la R5 électrique. Pas sûr qu’une Renault ZOE soit relancée un jour…

Nouvelle Smart Fortwo Cabrio

Smart EQ Fortwo : la plus petite des Smart fait elle aussi partie de l’ancienne génération, face aux dernières #1 et #3 assemblées en Chine. Sa fin de production est prévue en 2024, alors que les commandes ont été interrompues cette année.

Volkswagen e-up!

Volkswagen e-up! : Du côté de Volkswagen, on aura aussi fait durer au maximum la carrière de la citadine up. Apparue en 2011, cette petite citadine de moins de 4 mètres de long aura bien mérité de prendre sa retraite. La e-up! semble également déphasée de la nouvelle gamme électrique ID de Volkswagen. En revanche il faudra attendre 2025 pour voir arriver une ID.2 plus accessible que la compacte ID.3.

Pas de panique : malgré cette mise à la retraite de modèles vieillissants, de nombreuses nouveautés électriques sont attendues. Et les nouvelles venues ne devraient pas faire regretter les anciennes, avec des prix attractifs et des caractéristiques plus intéressantes. A l’image par exemple de la nouvelle Citroën ë-C3, facturée 23300 euros avant déduction du bonus écologique, pour 320 km d’autonomie. De quoi enterrer de nombreux modèles présents ici…