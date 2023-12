Leasing électrique à 100 euros : les voitures disponibles

Le leasing électrique qui donne accès à une voiture électrique à 100 euros par mois arrive enfin ! Liste des modèles éligibles, tarifs mensuel, conditions d’accès à cette offre, nous vous donnons toutes les informations pour savoir si vous êtes ou non éligible et à quoi vous pouvez avoir droit. Le coup d’envoi est prévu pour le 1er janvier 2024.

Grâce à ce nouveau dispositif, les français aux revenus modestes pourront donc bénéficier d’une voiture électrique neuve en location pour un loyer mensuel raisonnable. L’état finance en effet 13000 euros du coût de l’opération par véhicule, ce qui englobe le bonus écologique ( 7000 euros en achat classique pour ce niveau de revenus ) et permet ainsi d’éviter d’avoir à débourser un apport conséquent pour le premier loyer.

Qui peut avoir droit à une voiture électrique en leasing à 100 euros par mois ?

Dans un premier temps, les travailleurs sont les bénéficiaires ciblés. Tout est assez précis : l’emploi doit se situer à plus de 8 km du domicile, avec une nécessité de réaliser les trajets en voiture. Cela doit donc représenter au moins 8000 km par an pour les trajets domicile-travail.

Les revenus doivent être modestes : 1376 euros par mois pour un salarié célibataire, ou 4129 pour un couple avec deux enfants. Cela correspond à un RFR ( revenu fiscal de référence ) sous les 15400 euros.

Dans un second temps, l’ensemble des français dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 15 400 euros pourra également y avoir droit, mais sous réserve des stocks disponibles. Aucune date n’est encore fixée pour cette deuxième période.

Un site officiel Mon Leasing électrique permet de vérifier son éligibilité. La location sera possible pour une durée minimale de 36 mois.

La Citroën ë-C3 s’annonce comme l’une des électriques les moins chères du leasing social

Quels sont les voitures déjà éligibles ?

Les constructeurs ont déjà dévoilé leurs offres : les français en tête, ainsi que le groupe Stellantis qui a déjà annoncé 8 voitures concernées. On signale au passage qu’il s’agit de modèles déjà éligibles au bonus écologique 2024, ce qui explique que les voitures produites en dehors de l’Europe ne soient pas disponibles dans ce dispositif. Il n’y a donc pas de MG4 par exemple, ni de Smart #1.

Chez Renault, la Twingo Electric en fin de carrière est proposée au prix le plus bas : 40 euros par mois. Une offre qui comprend entretien, assistance 24/24 et garantie, et s’accompagne même de 6 mois de recharge offerte. Ce modèle étant voué à disparaitre, il sera certainement remplacé dans l’offre par la future Renault 5 électrique, mais pas avant fin 2024 voire 2025. Renault va aussi proposer sa Megane E-TECH à 150 euros par mois.

Du côté de Citroën, c’est la petite ë-C3 qui était attendue : il est question d’une offre à partir de 54 euros par mois seulement. Ceux qui ont besoin de plus de volume à bord pourront opter pour une ë-C4, à 129 euros par mois.

Chez Fiat, la 500 électrique est annoncée à 89 euros par mois. Un second modèle arrivera d’ici fin 2024 chez la marque italienne : il s’agit probablement de la future Panda, pas encore présentée.

Opel aura deux modèles concernées : la Corsa Electric à 94 euros par mois, et l’Opel Mokka Electric à 119 euros par mois.

A 149 euros, le Peugeot e-2008 sera lui aussi disponible. Pour 99 euros par mois, la nouvelle Peugeot e-208 devrait également intéresser un certain nombre de clients.

Second SUV de cette sélection : le Jeep Avenger, à 149 euros par mois comme son cousin Peugeot.

Cette première sélection de voitures pourra donc évoluer en fonction de l’arrivée de nouveaux modèles, qui atteignent le score environnemental minimal, pèsent moins de 2,4 tonnes, et coûtent moins de 47000 euros.

Quand commander sa voiture en leasing électrique ?

Il faudra attendre le 1er janvier 2024 pour lancer sa réservation d’une voiture électrique en leasing. Attention : le nombre de voitures sera limité, il n’y en aura certainement pas pour tout le monde !

Les premières livraisons devraient intervenir dès la fin janvier 2024. 20.000 livraisons sont prévues dès l’année prochaine.