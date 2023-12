Les prix du Renault Scenic E-TECH sont désormais connus

Renault Scenic E-TECH

En France, les clients intéressés par le Renault Scenic E-TECH 100 % électrique peuvent seulement découvrir le modèle et s’informer. En revanche en Belgique, les clients peuvent déjà aller plus loin puisque le configurateur est déjà disponible sur le site belge de la marque ! Nous pouvons ainsi vous révéler les prix de ce tout premier Scenic électrique de l’histoire, avec une gamme qui sera logiquement identique ou presque à celle du marché français.

Un prix de départ pour le Renault Scenic E-TECH sous les 40.000 euros

En Belgique, le nouveau SUV électrique siglé Renault s’affiche en prix de départ à moins de 40.000 euros. A ce tarif de 39950 euros, la finition Evolution d’entrée de gamme comprend déjà un certain nombre d’équipements : jantes alu diamantées 19″ streamline, pompe à chaleur, caméra de recul, système multimédia openR link 9″ avec audio Arkamys Auditorium…

Elle est associée à la motorisation 170 ch, avec une autonomie annoncée de 430 km. ( batterie de 60 kWh )

Pour 42650 euros, le Scenic E-TECH Techno ajoute le hayon motorisé, les palettes au volant, le système multimédia openR link 12″ : avec Google intégré et navigation, audio Arkamys Auditorium, ou encore les capteurs de stationnement avant, latéraux et arrière.

A ce prix, il est aussi associé à la motorisation précédente. Mais il donne également le choix avec le moteur électrique de 220 ch, avec la batterie plus généreuse qui fait grimper l’autonomie à 625 km ! ( il profite d’une batterie de 87 kWh ) Le tarif est fixé à 46950 euros : il en sera certainement proche pour la France pour rester sous le seuil du bonus de 47000 euros.

Renault Scenic E-TECH Esprit Alpine

En revanche la finition Esprit Alpine devrait être en France non éligible au bonus écologique, étant donné qu’elle est facturée en Belgique 49200 euros. Volant chauffant, sièges avant chauffants, pack design esprit Alpine intérieur et jantes alu diamantées 20″ speedway sont de série, tout comme la motorisation 220 ch.

Le sommet de la gamme n’est pas la version Esprit Alpine, mais la finition Iconic, au prix catalogue de 51450 euros. Elle a l’exclusivité du toit verre panoramique opacifiant solarbay, et dispose également du système audio premium Harman Kardon et du régulateur de vitesse intelligent et contextuel.

Cette gamme de prix nous montre que Renault a travaillé sur la compétitivité de son premier SUV électrique. Les voitures électriques européennes ont du revoir leur prix à la baisse pour affronter leurs concurrentes chinoises, mais aussi les modèles Tesla qui cartonnent dans le monde entier. Produite en Allemagne, la Tesla Model Y va rester éligible au bonus en 2024 : ce sera l’une des concurrentes les plus difficiles, tout comme le Peugeot e-3008 qui sera lui aussi commercialisé au premier trimestre 2024.