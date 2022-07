Citroën ë-C4 : autonomie, performances, prix

Citroën ë-C4

La Citroën ë-C4 est la première compacte électrique de la marque, et la première voiture électrique de la nouvelle génération pour Citroën.

Les dimensions de la Citroën ë-C4

Compacte avant tout, la version électrique de la nouvelle C4 mesure 4 360 mm de long, par 1 800 mm de large et 1 520 mm de haut.

Elle propose un volume de coffre de 350 litres, contre 380 litres pour une C4 thermique.

L’autonomie de la Citroën ë-C4

Une seule batterie est actuellement proposée sur la compacte électrique de Citroën, avec une capacité de batterie de 50 kWh, soit 46 kWh utiles. L’autonomie annoncée en cycle mixte WLTP est de 350 km. Cette autonomie va ensuite varier selon la saison et la température, le type de parcours…

Cette batterie est garantie 8 ans ou 160.000 km pour 70% de sa capacité de charge initiale.

En avril 2022, Citroën annonce avoir réduit la consommation de sa ë-C4 en faisant évoluer la pompe à chaleur, en ajoutant un capteur hygrométrique et en optimisant le système de transmission. L’autonomie annoncée augmente à 357 km en cycle mixte.

Pour une recharge sur borne publique, avec la charge Rapide 100kW : la batterie est rechargée à 80% en 30 mn. On récupère 100 km en 10 minutes seulement.

Sur une Wall Box 32 A, le temps de charge est plus conséquent : entre 5h (triphasé avec le chargeur optionnel 11kW) et 7h30 (monophasé).

Les temps de charge augmentent encore sur une prise domestique classique. Citroën communique sur un temps de charge qui oscille entre 15h (prise renforcée) et plus de 24h (prise standard).

La marque propose d’utiliser l’application Charge My Car de de Free2move pour planifier un voyage et localiser les bornes proposées le long du parcours. Soit un total de 300 000 points de recharge en Europe, et 62000 en France.

Citroën ë-C4

Les performances de la ë-C4

Là encore, le choix est restreint puisqu’un seul moteur électrique est proposé : avec 100 kW ou 136 ch, et un couple de 260 nm. Il s’agit de la même motorisation que sur la Peugeot e-208, mais aussi de nombreux modèles Stellantis.

Elle effectue le 0 à 100 km/h en 9,7 s, en mode Sport et peut atteindre la vitesse de 150 km/h.

Les prix et les finitions de la ë-C4 ( au 14/07/22 )

En entrée de gamme, la Citroën ë-C4 Live est affichée à 36250 euros prix catalogue, hors déduction du bonus écologique. Son équipement comprend des jantes 16″ avec enjoliveurs 3D, la sellerie tissu Meanwhile, la Climatisation automatique bi-zone, la Banquette arrière fractionnable 2/3-1/3, la Console centrale haute avec rangements + accoudoir, les Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels, le Système audio numérique (DAB) MP3 4 HP, le Câble de recharge Mode 2 renforcé 16A (pour prise type Green’Up™), l’Aide au stationnement arrière, le Frein de stationnement électrique automatique, les Suspensions Citroën Advanced Comfort.

Pour 1500 euros de plus, la finition Feel ajoute en plus : projecteurs antibrouillard, jantes alliage 18″ Crosslight, pack safety, Jupe arrière Noir Brillant, Projecteurs LED avec signature lumineuse en V…

A 38850 euros, la ë-C4 Feel Pack ajoute encore l’ambiance intérieure Urban Grey, le décor Bleu sur les panneaux intérieurs de porte, la Caméra de recul avec Top Rear Vision, ou encore le Pack Color Glossy Black.

A 39650 euros, la version C-Series se démarque par le Pack Color Bronze anodisé, ou encore le Smart Pad Support CitroënTM + Coque générique pour tablette.

Pour 39950 euros, la ë-C4 Shine est plus intéressante avec le volant cuir pleine fleur et chauffant, l’accès et démarrage mains libres Proximity, les Vitres et lunette arrière surteintées, le Système de surveillance d’angle mort, le régulateur de vitesse adaptatif, l’affichage tête haute couleur, et la commutation automatique des feux de route.

A 41150 euros, la finition Shine Pack est le haut de gamme du modèle, avec de série : ambiance Hype Black, Pack Color Anodised Blue, Highway Driver Assist et Hifi System.