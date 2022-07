Nouvelle batterie et bonus de 6000 euros pour la Kia EV6

bonus de 6000 euros pour la Kia EV6

La Kia EV6 voit sa gamme évoluer avec l’arrivée d’une batterie plus petite de 58 kWh, affichée à 47990 euros avec la version Kia EV6 Active Air. Cette version est annoncée par Kia comme éligible au bonus écologique prolongé de 6000 euros , ce qui permettra de réduire la facture plus proche des 40000 euros ! Le prix facturé doit être inférieur à 47000 euros pour bénéficier du bonus écologique, contre 45000 euros précédemment. Ce qui implique une petite remise commerciale de la part de Kia.

En prix catalogue, la batterie de 77,4 kWh est facturée à 51990 euros dans la même finition. Soit seulement 4000 euros de plus, mais qui privent du bonus écolo et font grimper l’écart de prix entre les deux batteries à 10.000 euros tout de même.

Des prix en hausse au final, car aujourd’hui sur le configurateur de Kia, la motorisation 168 kW (229 ch) 2 roues motrices 77.4 kWh est facturée à 48690 euros. Les prix de cette nouveauté électrique arrivée en 2021 augmentent donc fortement.

Cette entrée de gamme de la Kia EV6 bénéficie d’une motorisation électrique de 170 ch, et d’une autonomie annoncée jusqu’à 394 km, voire 578 km en cycle urbain. Le système de chauffage de la batterie est de série, tout comme le système de pré-conditionnement de la batterie. Ce système consiste à obtenir une température comprise entre 20 et 22° pour la batterie par temps froid, lorsqu’une station de recharge est programmée dans la navigation. Ainsi la recharge sera faite à une température optimale, pour réduire le temps de charge de la batterie et préserver ses performances. Voilà qui devrait particulièrement intéresser la clientèle des pays nordiques.

Il faudra cocher une option pour bénéficier de la pompe à chaleur, et de la recharge bi-directionnelle V2D (vehicle-to-Device) de 3,6 kW ( option à 1400 euros ).

Précisons que cette motorisation de 170 ch est donc une version à deux roues motrices, en propulsion.

Un équipement complet dès le premier niveau de finition Active Air

Dès le premier niveau, la Kia EV6 est bien dotée avec les deux écrans de 12,3″ pour le combiné d’instrumentation 100% digital et l’écran tactile central. Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques, système de navigation Europe et services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans, climatisation bi-zone, ouverture et démarrage sans clé « Smart Key », projecteurs avant à LED, aide au maintien dans la file (LKA), assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), assistance active à la conduite sur autoroute (HDA), système de freinage d’urgence autonome avec détection des pétons et des cyclistes (FCA)…

Avec cette offre, Kia espère donc toucher davantage de clients en abaissant le ticket d’entrée autour de 41000 euros. Une somme conséquente, mais bien plus abordable qu’une Tesla Model 3 désormais affichée en prix de base à 53490 euros, sans remise possible et sans bonus écologique.