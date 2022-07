Les 7 choses interdites à ne pas faire sur autoroute !

Les départs en vacances permettent de laisser ses problèmes et ses soucis à la maison…mais n’oubliez pas de partir avec votre bon sens ! Voici 7 choses interdites à ne pas faire sur autoroute.

1 – Faire la sieste sur la bande d’arrêt d’urgence

Pour faire la sieste, impossible de le faire sur la bande d’arrêt d’urgence. Il faudra donc patienter jusqu’à la prochaine aire de repos, même s’il y a beaucoup de monde dans les aires les jours de grands départ.

2- Reculer pour prendre une sortie, ou faire demi-tour

On rate sa sortie, il est tentant de vouloir rattraper son erreur s’il y a peu de monde…mais c’est rigoureusement interdit. Il faudra patienter jusqu’à la prochaine sortir pour faire demi-tour, sous peine d’une amende punie de 4 points de permis et de 135 euros, mais surtout avec le risque de causer un accident grave.

3- changer sa roue soi-même

Sur autoroute, il n’est pas possible d’intervenir soi-même pour changer sa roue ou faire de la mécanique sur la bande d’arrêt d’urgence. La dangerosité est telle que c’est strictement interdit, pour la sécurité de tous. Une seule chose à faire : appeler la dépanneuse.

4- doubler par la droite

Sur plusieurs voies, avec des automobilistes qui squattent la voie du milieu ou parfois celle de gauche, il peut être tentant de les doubler par la droite. En cas d’accrochage ou d’accident, vous seriez alors entièrement responsable.

Seul cas où c’est autorisé : dans les bouchons, quand la circulation est ralentie.

5 – camper sur l’aire de repos

Stationner est logique sur une aire de repos, mais il est interdit de camper. Si vous avez un camping-car, ce qui va faire la différence est votre degré d’installation. Si par exemples vous avez ouvert le store, installé la table et les chaises et calé le véhicule, alors vous n’êtes plus en simple stationnement. On peut donc dormir pour se reposer, mais pas trop prendre ses aises…

6 – Dormir et dormir seulement est autorisé !

Attention à ceux qui tenteraient de faire des galipettes dans leur véhicule. « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

7 – Laisser sa voiture sur un parking après le péage

Ceux qui pratiquent le covoiturage ou souhaitent se retrouver pour un départ en vacances peuvent être tentés de laisser leur voiture stationnée sur un parking aux abords d’un péage. La durée de stationnement sera limitée à 7 jours, avec enlèvement en fourrière pour stationnement abusif. Les forces de l’ordre étant régulièrement aux péages pour des contrôles auront vite fait de repérer le véhicule qui se trouve dans cette situation !