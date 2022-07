Opel Crossland : le demi-million !

2020 Opel Crossland

Opel annonce avoir produit plus de 500.000 exemplaires de son SUV Crossland. Un demi-million d’exemplaires, c’est un volume assez proche de son cousin dont il dérive, le Citroën C3 Aircross. Citroën annonçait en juin que ce modèle avait déjà été produit à 430.000 exemplaires.

En toute discrétion, l’Opel Crossland s’est donc fait une place parmi les SUV les plus vendus en Europe. En France, sur le 1er semestre 2022 il se classe à la 51ème place des voitures les plus vendues avec 3810 exemplaires. Il souffre notamment d’une concurrence interne : le Mokka qui lui vole la vedette.

La gamme du Crossland débute actuellement à 20250 euros, soit à peine 600 euros de moins qu’un Mokka. Difficile de ne pas parler de cannibalisation interne avec deux SUV si proches en prix et en prestations ! Ce tarif correspond au prix actuellement remisé proposé sur le site Opel.

Le choix est vaste au niveau des finitions, puisque la gamme comporte pas moins de 5 niveaux de finition : Edition, GS Line, Elegance, Elegance Business et Ultimate.

Crossland Edition : cette entrée de gamme est proposée avec le moteur turbo essence de 110 ch exclusivement. L’équipement est sommaire mais les indispensables sont présents : climatisation manuelle, Jantes de style 16 » bicolores Noires et Argent, feux de route à LED, Reconnaissance des panneaux de signalisation couplée au régulateur / limiteur de vitesse, allumage automatique des phares, Coquilles de rétroviseurs noirs Karbon, Rétroviseur intérieur électrochromatique, Volant cuir multifonctions.

Crossland Elegance : cette finition donne accès à deux autres moteurs, le diesel de 110 ch en boite mécanique, et le 1.2 turbo essence de 130 ch en boite automatique. L’équipement grimpe avec la climatisation automatique,

Sabots avant & arrière façon aluminium brossé, Ligne de vitrage chromée… le prix catalogue va de 24950 à 27550 euros selon les motorisations.

Crossland GS Line : cette finition est plus séduisante encore avec de série : Instrumentation digitale de 3,5 », Toit Noir Karbon, Vitres latérales et lunette arrière surteintées, ligne de vitrage rouge, Black Pack, sellerie mixte tissu et TEP façon cuir, et caméra de recul. Les prix vont de 27300 à 29900 euros.

Crossland Ultimate : la finition la plus haut de gamme du SUV urbain dispose en série du pack modularité, des jantes alliage 17″, du toit noir karbon, multimedia navi pro, caméra de recul panoramique, Opel Connect, vitres arrière surteintées, sellerie mixte alcantara et TEP. Seule la motorisation de 130 ch avec boite automatique est disponible, au prix de 29850 euros.

Malgré l’absence de motorisations électriques ou hybrides, le Crossland parvient à réaliser un score de ventes plus qu’honorable. Sa future génération sera électrique, et exclusivement électrique !

2020 Opel Crossland