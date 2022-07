Honda CR-V : la génération 2023 prête pour les US

Honda CR-V 2023

La nouvelle génération du Honda CR-V est déjà prête : voici le CR-V 2023 qui vient d’être dévoilé pour le marché américain. Il s’agit d’un marché clé pour ce modèle, qui est ni plus ni moins que le SUV le plus vendu des 25 dernières années aux Etats-Unis.

Côté design, le nouveau CR-V mise sur l’ADN du modèle, avec une priorité donnée à la robustesse et à la sophistication. Ses dimensions sont en hausse en longueur et en largeur, avec un empattement plus étendu. Les designers ont souhaité mettre en avant cette croissance avec un long capot plat, et une ligne horizontale sur les flancs qui accentue ses nouvelles dimensions. Les proportions ont évolué avec un pare-brise plus reculé, pour une meilleure visibilité. On note le transfert des rétroviseurs désormais apposés sur les portières. Même chose pour la calandre, parfaitement verticale. Un style qui évoque aussi les gros pick-up américains !

Le CR-V pourra également compter sur une toute nouvelle motorisation hybride, avec des niveaux de puissance encore jamais atteints pour ce modèle. Cette version hybride est destinée à couvrir 50 % des ventes aux USA. En Europe, ce score sera encore supérieur au vu de la réglementation européenne !

Les aides à la conduite Honda Sensing seront présentes, avec des évolutions, comme une nouvelle caméra et un radar à large champ de vision. Mais aussi un nouveau système d’assistance aux embouteillages, de contrôle du freinage à basse vitesse et de reconnaissance des panneaux de signalisation. La sécurité passive ne sera pas en reste avec de nouveaux airbags frontaux, et de nouveaux sacs gonflables latéraux pour les genoux et le passager arrière de série.

Sous le capot, si le moteur 1.5 essence reste cantonné au USA, la France devrait avoir droit à la 4 ème génération de la motorisation hybride de Honda. Avec un quatre cylindres 2.0 essence à cycle Atkinson associé à deux moteurs électriques, pour une puissance totale de 204 ch et un couple de 335 Nm. Cette configuration lui permettra de disposer de la transmission intégrale en temps réel réajustée avec Intelligent Control. Le contrôle de descente sera monté de série sur toute la gamme.

Ce nouveau modèle aura donc une motorisation hybride auto rechargeable, alors que de nombreux concurrents misent sur de l’hybridation rechargeable. Mais est-ce un mal alors que l’Europe a justement ce type de motorisations dans le collimateur ? Les règles d’homologation devraient en effet changer dès 2025.

A l’intérieur, le niveau d’habitabilité va profiter de l’empattement accru. Les sièges arrière bénéficient toujours de dossiers inclinables, désormais sur 8 positions.

Devant le conducteur, le tableau de bord numérique de 7 pouces devrait proposer un affichage qui pourra différer selon le niveau de finitions. Au centre de la planche de bord, l’écran mesure 7 ou 9″ selon la finition. Les ports USB sont présents à l’avant et à l’arrière, et sont même éclairés ! Parmi les équipements, le système hifi Bose à 12 haut-parleurs dispose de la technologie Bose Centerpoint et du traitement du signal numérique SurroundStage. Chaque passager devrait pouvoir écouter la musique comme s’il était au centre du système !

Ce nouveau Honda CR-V annonce de nombreux progrès dans différents domaines, qui devraient lui permettre de séduire la clientèle américaine.

On attend d’avoir les infos sur la version européenne pour vous donner plus de détails sur la future gamme du CR-V de 6 ème génération.

L’intérieur du nouveau CR-V 2023

Les sièges du CR-V 2023

Le nouveau CR-V vient d’être dévoilé aux USA, son premier marché

Le style du nouveau CR-V est classique et élégant