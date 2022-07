Renault Clio 4, guide d’achat occasion

Commercialisée de 2012 à 2020, la Renault Clio 4 aura été un best-seller dans la lignée des précédentes Clio. Si elle conserve le gabarit de la Clio 3, la Clio 4 semble revenir en arrière sur son niveau de prestations avec une finition en retrait et un confort plus typé citadine. Mais son style, ses motorisations et ses équipements lui permettent malgré tout de s’imposer.

nouvelle Renault Clio Dynamique

Renault Clio 4 phase 1 : de 2012 à 2016

La Clio 4 arrive en 2012 et inaugure un design inédit sous la direction de Laurens Van Den Acker. Son style se caractérise par des rondeurs et un profil épuré, avec un dynamisme accentué par l’effet 3 portes grâce aux poignées de portes arrière cachées dans le montant de vitre.

Sa première phase se reconnait par ses phares anti-brouillard ronds cerclés de chrome, et ses feux de jour à LED intégrés sous forme de barrettes dans la calandre.

La carrosserie 5 portes n’est pas la seule au programme : le break Clio Estate arrive en 2013 avec un design réussi et un coffre pratique ( avec 443 dm3 contre 300 dm3 pour la berline ).

Renault Clio 4 phase 2 : de 2016 à 2020

Les designers Renault n’ont pas souhaité trop modifier une recette qui fonctionne parfaitement. Les parties tôlées restent donc identiques, ainsi que la forme des phares. ces derniers intègrent l’éclairage diurne, et un nouveau bouclier modernise la partie basse.

La Clio 4 restylée en 2016

Les moteurs à choisir ou à éviter sur la Renault Clio 4 en occasion

1.2 16V 75 ch : Ce moteur avait toute sa place sur une Twingo, il est moins à l’aise sur Clio 4. Si la puissance est suffisante en milieu urbain, il sera plus limité sur route et souffre d’un niveau sonore élevé sur autoroute. Il conviendra donc aux urbains avant tout.

0.9 Tce 75 ch : version dégonflée du moteur suivant, on le retrouve sous le capot de la Clio Génération, vendue en 2019 et 2020 en parallèle de la Clio 5.

0.9 TCe 90 ch : ce petit 3 cylindres de 899 cm3 a été inauguré sur la Clio. Si sa cylindrée est limitée, son niveau de puissance et son turbo lui donnent déjà de belles aptitudes routières. Un très bon choix donc !

lire notre essai de la Renault Clio TCe 90

1.2 TCe 120 ch : ce quatre cylindres 1.2 turbocompressé de 120 ch a rencontré des problèmes sérieux de fiabilité, avec une surconsommation d’huile et de nombreux cas allant jusqu’à la casse moteur. A éviter sérieusement.

1.6 TCe 200 / 220 ch : ce bloc moteur se retrouve sous le capot de la Clio Renault Sport, avec 200 ch sur les versions standard, et 220 ch sur les versions Trophy. Il remplace l’ancien 4 cylindres 2.0 atmo de la précédente Clio 3 RS. ( lire notre essai de la Renault Clio RS 200 EDC )

1.5 dCi 75 ch : ce moteur d’entrée de gamme diesel fait le job, avec des performances parfois un peu limitées.

1.5 dCi 90 ch : le diesel de 90 ch est le moteur le plus diffusé sur la Clio 4. Ce moteur procure un agrément digne de ce nom, c’est un très bon choix.

lire notre essai de la Renault Clio dCi 90

1.5 dCi 110 ch: avec 110 ch, le bloc diesel gagne des ailes et des reprises encore plus véloces. Mais il est nettement plus dur à trouver en occasion !

Les finitions les plus intéressantes sur la Renault Clio 4 en occasion

Clio Edition One : l’édition de lancement de la Clio 4 restylée, avec peinture blanc nacré, stripping de toit, sellerie similicuir, coques de rétroviseurs spécifiques, jantes alliage 17 pouces Optemic noires diamantées, système hifi Bose.

Clio Iconic : série spéciale lancée en 2015, sur Intens, avec sellerie cuir, surtapis avant et arrière, sièges avant chauffants, caméra de recul.

Intens / Dynamique : cette finition supérieure est très bien équipée : capteurs de pluie et de luminosité, climatisation automatique, jantes 16″ noires et diamantées, radars de recul, système Media Nav ou R Link selon l’année-modèle, aide au démarrage en côte, feux anti-brouillard, carte mains libres.

Initiale Paris : la Clio la plus haut de gamme, avec une sellerie cuir nappa avec un dégradé étonnant, projecteurs à LED spécifiques, jantes 17″ inédites, ciel de toit en suédine, et l’ensemble des équipements disponibles. Elle se démarque aussi par un bouclier avant inédit. ( lire notre essai de la Renault Clio Initiale Paris )

Clio Steel : cette série limitée proposée en 2017 est très bien dotée avec : jantes alliage 17″ diamantées, sellerie mixte similicuir, pack City Plus avec radars avant et arrière et caméra de recul, projecteurs Full LED et système R-Link Evolution compatible Android Anto.

Faire une bonne affaire avec la Clio, c’est possible, à condition de connaitre toutes les ficelles ! Pour réussir votre prochain achat en occasion afin de ne pas perdre d’argent, nous vous proposons notre Guide pour bien acheter une voiture d’occasion. Vous pourrez tout découvrir : quel modèle choisir, comment trouver la bonne affaire, comment négocier….