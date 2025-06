Renault 5 électrique : les prix et la gamme, juin 2025

La Renault 5 électrique en essai

Très attendue depuis des années, la nouvelle Renault 5 électrique est désormais disponible en concessions depuis l’automne dernier. Cette citadine électrique marque le retour d’un modèle iconique des années 70, en venant remplacer une ZOE qui a marqué les esprits pendant de longues années. Alors que les premiers clients sont désormais livrés de leur voiture, voici la gamme qui comporte désormais 5 niveaux de finition et trois motorisations.

Renault 5 E-TECH Five

Renault 5 Five

Le premier prix de la R5 est désormais arrivé ! La Renault 5 Five devient le prix d’appel, à seulement 24990 euros avant déduction du bonus écologique.

L’équipement de série est correct : climatisation manuelle, système multimédia openR 10,1″ : radio, DAB, 4 haut-parleurs, l’instrumentation de bord 7, régulateur et limiteur de vitesse, frein de parking assisté, radars de recul.

Seule la petite motorisation de 95 ch est proposée, en association avec la petite batterie, qui permet d’afficher 310 km d’autonomie. Attention : la recharge bi-directionnelle V2L, la pompe à chaleur ou la charge rapide ne sont pas proposées sur cette finition.

Renault 5 Autonomie urbaine 95 ch : 24990 euros

Renault 5 électrique Evolution

Renault 5 Evolution

Ce niveau d’équipement devient le deuxième pallier sur quatre après l’arrivée de la R5 Five. La dotation de série de la Renault 5 Evolution comprend : la climatisation automatique, la réplication smartphone, les radars de recul ( obligatoires en raison des normes GSR2 ), le système multimédia openR 10,1 » : radio, DAB, 4 haut-parleurs, l’instrumentation de bord 7 », le régulateur et limiteur de vitesse, le frein de parking assisté, la pompe à chaleur, la charge V2L.

Seule la motorisation de 120 ch est proposée, avec des performances très correctes : le 0 à 100 km/h réclame 9 s. L’autonomie urbaine est de 312 km, ce qui est compatible avec une utilisation au quotidien, mais pas pour partir en vacances !

Renault 5 Autonomie urbaine 120 ch : 27990 euros

Lire notre essai de la Renault 5 E-TECH 120 ch

Renault 5 Techno

Renault 5 Techno

La version Techno qui est le coeur de gamme, apporte de nombreux éléments en série pour un supplément de 2000 euros : préconditionnement charge DC, audio Arkamys, sellerie textile 100% recyclé « jean », double surpiqûre grise / ocre et textile refined noir, caméra de recul, jantes alliage diamantées bicolores 18 » techno, éclairage d’ambiance 3 zones, indicateur de recharge sur le capot, vitres et lunette arrière surteintées, rétroviseurs extérieurs à commande électrique, dégivrants et rabattables électriquement, Multi-sense.

Les deux motorisations de 120 et 150 ch sont proposées, avec l’autonomie confort de 412 km sur la version la plus puissante.

Renault 5 Autonomie urbaine 120 ch : 29990 euros

Renault 5 Autonomie confort 150 ch : 33490 euros

Renault 5 Iconic 5

Renault 5 Iconic 5

En haut de gamme, la version Iconic 5 fait le plein d’équipements superflus : pack parking (aides au parking avant, arrière et latéral, parking mains-libres), active driver assist : conduite semi-autonome (adaptation au trafic, centrage dans la voie), sellerie textile 100% recyclé gris et jaune, double surpiqûre jaune / textile refined biosourcé noir, sièges avant chauffants, éclairage d’ambiance 4 zones, jantes alliage diamantées noir 18 » chrono, volant chauffant.

Renault 5 Autonomie urbaine 120 ch : 31990 euros

Renault 5 Autonomie confort 150 ch : 35490 euros

Renault 5 Roland-Garros

Renault 5 Roland-Garros

La version Roland-Garros est enfin arrivée au catalogue à l’occasion du tournoi 2025. Pour 1000 euros de plus que la version Iconic Cinq, cette finition se distingue par sa présentation exclusive : sellerie mixte textile recyclé gris avec tissage graphique/ textile refined bleu, décor de porte avant Roland-Garros, jonc de toit argent, jantes alliage diamantées noir 18 » electro. Elle est proposée en Gris schiste satin, une teinte spécifique déjà connue de l’Austral.

Renault 5 Autonomie confort 150 ch : 36490 euros

