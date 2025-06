BMW dévoile enfin la très attendue M2 CS

La nouvelle BMW M2 CS

BMW renouvelle sa M2 CS. Et cette fois encore, la marque bavaroise ne fait pas les choses à moitié : la nouvelle version radicale de la BMW M2 vise clairement les amateurs de sensations fortes, et pourrait bien venir titiller la très sérieuse Porsche Cayman GT4 RS.

Une M2 survoltée

Apparue en 2022 dans sa deuxième génération, la BMW M2 classique développe déjà 473 chevaux, grâce à son six cylindres en ligne 3.0 biturbo. Avec cette nouvelle déclinaison CS, BMW franchit un cap supplémentaire. La puissance exacte n’a pas encore été confirmée, mais elle devrait dépasser les 500 chevaux, avec un couple estimé à 650 Nm. La version actuelle développe déjà 480 ch, et est proposée au choix en boite manuelle ou en boite automatique sport à 8 rapports. Cela lui permet déjà d’accrocher les 4 s au 0 à 100 km/h : la M2 CS devrait donc grapiller quelques dixièmes pour s’afficher à 3,7 s environ.

Design musclé et détails exclusifs

La M2 CS se distingue visuellement par des éléments spécifiques : un splitter avant en finition noire mate, un toit en carbone, un diffuseur arrière inédit, sans oublier un aileron façon “bec de canard” intégré au coffre, dans le style de la récente M4 CSL. Les jantes dorées au design exclusif ajoutent une touche spectaculaire, mais leur impact sur le poids total (1 780 kg pour la M2 standard) reste à confirmer.

Côté habitacle, BMW joue la carte de l’ambiance sportive : logos “CS” un peu partout, console centrale en carbone, et des sièges baquets au maintien renforcé, clairement pensés pour les journées circuit. Le constructeur pourrait également proposer des modes de conduite orientés track-day, pour exploiter pleinement les capacités de l’auto.

Une rivale frontale pour la Cayman GT4 RS ?

Avec une telle fiche technique, la M2 CS vient se positionner comme une véritable alternative à des sportives de référence, comme la Porsche 718 Cayman GT4 RS ou l’Alpine A110 R. Certes, la M2 reste plus lourde et moins radicale dans sa conception, mais elle compense par sa puissance supérieure, sa polyvalence, et son architecture propulsion classique qui séduit les puristes.

BMW n’a pas encore dévoilé le tarif de cette version, qui sera proposée en série limitée et donc très convoitée. En France la BMW M2 est proposée à un prix cohérent de 86800 euros, mais elle pâtit du malus écologique de 70000 euros ! Avec des émissions de Co2 qui dépassent les 200 g de rejets, la sportive est donc hautement pénalisée pour le marché français.

