5 voitures hybrides rechargeables d’occasion à moins de 25000 euros

La Volkswagen Golf 8 GTE

Les voitures hybrides rechargeables n’ont jamais été diffusées autant que d’autres types de motorisations, mais elles ont de nombreux avantages. Elles permettent ainsi de rouler en électrique quelques dizaines de kilomètres, ce qui réduit largement la consommation au quotidien. En cumulant un moteur essence et un moteur électrique, elles offrent un niveau de puissance largement supérieur à de nombreuses motorisations. Et leur décote importante permet de profiter de ces avantages à des prix intéressants en occasion, la preuve avec ces différents modèles. Enfin dernier avantage : aucun malus écologique à l’import s’il s’agit d’une première immatriculation en France, du fait des émissions de CO2 très réduites.

Volkswagen Golf 8 GTE

La Golf 8 est proposée en hybride rechargeable avec deux niveaux de puissance : 204 ch et 245 ch. Tant qu’à faire, autant choisir la version la plus puissante associée à la finition GTE, équivalent des GTI et GTD. Le look sport s’accompagne d’une puissance intéressante, et les prix sont abordables.

Exemple avec un Golf GTE proposée par une agence auto dans les Vosges : 23400 euros pour un exemplaire de 2021 avec 63500 km au compteur. Pour un tarif raisonnable, vous aurez un modèle au look sympa, bien équipé et agréable à conduire.

Jusqu’à 64 km d’autonomie en électrique, avec une batterie de 13 kWh.

Volkswagen a une belle expérience en la matière puisqu’il s’agit de la seconde génération de Golf GTE, vous pouvez donc trouver des Golf 7 GTE bien plus abordables encore.

Le BMW Série 2 Active Tourer

BMW Série 2 Active Tourer 225 xe

Si vous avez besoin de l’espace et la modularité d’un monospace, le BMW Série 2 Active Tourer est une bonne alternative. Ce modèle a été l’une des BMW les plus vendues en France à une époque, et il est disponible en occasion en essence, en diesel, et en hybride rechargeable.

La motorisation 225xe permet de rouler en tout électrique sur 40 km maximum, et délivre une puissance totale de 224 ch. On retrouve sous le capot le 3 cylindres 1.5 de 136 ch qui a fait ses preuves avec une bonne fiabilité, associé à un moteur électrique de 88 ch. Le 0 à 100 km/ est abbatu en 6,7 s : un sleeper, ce monospace BMW ?

exemple de prix avec un modèle vendu au moment de la rédaction de cet article : un 225 xe Sport de 2019, avec 68000 km, vendu 21990 euros.

Lire notre essai du BMW Série 2 Active Tourer 225xe

Nouvelle Mercedes Classe A 2018

Mercedes Classe A 250e

L’actuelle Mercedes Classe A est arrivée en 2018 avec dans ses bagages une motorisation hybride plug-in. Il s’agit de la A 250e, qui développe 218 ch. A l’avant, le 1.3 de 160 ch est un moteur commun entre Renault et Mercedes, et n’a pas déçu en fiabilité. Un moteur électrique de 102 ch est alimenté par une batterie de 15,6 kWh. De quoi permettre une autonomie intéressante, qui peut aller jusqu’à 77 km.

Exemple d’annonce : une A 250e de 2022 avec 54000 km au compteur, proposée à 24900 euros.

Le Renault Captur a été proposé en hybride rechargeable

Renault Captur E-TECH hybride rechargeable

La deuxième génération du Renault Captur a été proposée en hybride rechargeable, de 2020 à 2023. Il a donc été proposé avant le restyling, avec une motorisation qui a ensuite été abadonnée par Renault qui a préféré se concentrer sur l’hybridation auto-rechargeable, ou full hybride. On ne retrouve pas la même solution technique sur la Mercedes A 250e, puisqu’il s’agit d’une version évoluée de la motorisation E-TECH de 145 ch. Elle comprend donc un moteur atmosphérique 1.6 de 91 ch, et deux moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 160 ch. La batterie de 9,8 kWh permet d’annoncer jusqu’à 50 km en électrique en cycle mixte WLTP.

Exemple d’annonce : un Captur 1.6 E-TECH 160 ch finition Intens, de 2021, avec seulement 16000 km au compteur proposé à 20250 euros.

Le Peugeot 3008 de seconde génération est proposé en hybride rechargeable

Peugeot 3008 Hybride rechargeable

Autre SUV français proposé en hybride rechargeable : le 3008 II. La seconde génération est passée à la technologie PHEV, avec différents niveaux de puissance allant de 180 à 300 ch. Les 180 et 225 ch entrainent les seules roues avant, alors que la version Hybrid4 entraine en plus les roues arrière, pour 4 roues motrices.

Exemple d’annonce : un 3008 Hybride plug-in de 225 ch en finition GT avec le pack black, de 2022, avec 45798 km, pour un tarif annoncé de 22500 euros.

Conclusion

Ajoutons aussi que les motorisations hybrides rechargeables étant plus puissantes, elles sont généralement associées aux niveaux de finition supérieurs. Les modèles hybrides rechargeables sont donc bien présentés, et disposent d’un bel équipement de série. Leur achat sera évidemment recommandé avec la possibilité de le recharger au travail ou à domicile, pour éviter une surconsommation causée par le poids conséquent d’un tel engin.

Le gros de la décote ayant lieu les 3 premières années, acheter une voiture PHEV âgée de 4 ans ne présente pas de risque financier majeur. Soyez aussi vigilants sur la garantie proposée, notamment sur la batterie, qui s’arrête parfois à 100.000 km comme chez BMW.