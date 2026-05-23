Fiat lance une opération avec des prix attractifs en électrique

Fiat Grande Panda 2025

Fiat remet clairement le sujet du prix au centre du débat électrique. Et dans le contexte actuel, ce n’est pas un détail. Entre les compactes électriques qui dépassent régulièrement les 40 000 € et les SUV familiaux devenus difficilement accessibles, voir une marque annoncer deux modèles à partir de 13 900 € attire forcément l’attention.

Avec son opération commerciale “Les Jours Révoltés”, Fiat cherche surtout à relancer l’intérêt autour de sa gamme électrique en misant sur une idée simple : rendre l’électrique plus concret pour le grand public. La marque italienne met ainsi en avant trois modèles bien connus de sa gamme : la Fiat 500e, la nouvelle Fiat Grande Panda et la Fiat 600e.

Des citadines électriques attractives

Les tarifs annoncés sont particulièrement agressifs. La 500e et la Grande Panda démarrent toutes deux à 13 900 €, tandis que la 600e s’affiche à partir de 19 900 €. Des prix obtenus grâce à la déduction de la prime CertiNergy de 6 100 €, avec reprise d’un véhicule de plus de dix ans destiné à la casse.

Au-delà de l’effet d’annonce, cette campagne traduit surtout un changement de ton chez Fiat. Depuis plusieurs années, le marché électrique européen s’est progressivement éloigné des modèles populaires. Les constructeurs ont souvent privilégié des véhicules plus grands, mieux équipés et plus rentables, avec des prix qui ont fortement augmenté. Résultat : une partie des automobilistes regarde encore l’électrique comme un produit difficilement atteignable.

Fiat tente ici de reprendre une place historiquement importante pour la marque : celle des voitures simples et accessibles. La Grande Panda illustre assez bien cette stratégie. Avec son format compact, son style volontairement robuste et son positionnement plus rationnel, elle vise directement les automobilistes qui cherchent avant tout une voiture polyvalente pour un usage quotidien.

Cette offensive intervient aussi dans un contexte de concurrence de plus en plus forte. Des modèles comme la Citroën ë-C3 ou les nouvelles petites électriques de Renault et Volkswagen montrent que le segment des électriques abordables devient stratégique. Les constructeurs chinois accentuent également la pression avec des modèles souvent bien équipés à des tarifs compétitifs.

Dans ce paysage, Fiat conserve un avantage : une image populaire et sympathique qui fonctionne encore auprès du grand public. La 500e continue par exemple de séduire grâce à son design et à son positionnement urbain assumé. ( lire notre essai ci-dessous )

Des prix élastiques selon les revenus

La 600e joue quant à elle un rôle plus familial dans la gamme. Son tarif sous les 20 000 € lui permet de devenir nettement plus compétitive face aux nombreux SUV électriques urbains qui arrivent actuellement sur le marché européen.

Reste évidemment la question des conditions réelles d’accès à ces prix. Comme souvent, les meilleurs tarifs nécessitent des aides et une reprise spécifique. Les primes les plus élevées sont évidemment réservées à ceux dont le revenu reste modeste, alors que la prime standard reste fixée à 3620 euros pour l’automobiliste lambda.

Et ces tarifs intègrent aussi la reprise d’une voiture ancienne de plus de 10 ans, avec mise à la casse.



