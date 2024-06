La nouvelle BMW M2 est arrivée : voici les nouveautés 2024

La nouvelle BMW M2 est arrivée

BMW M GmbH dévoile une nouvelle version de la BMW M2, en même temps qu’une Série 2 Coupé remaniée. Avec une puissance maximale augmentée de 15 kW soit 20 ch, la M2 progresse encore. Disponible avec une transmission automatique M à 8 rapports avec Drivelogic de série, ou une boîte manuelle à 6 rapports en option, la nouvelle M2 offre également un niveau d’équipement revu à la hausse, de nouveaux volants et garnitures intérieures, ainsi que le tout nouveau « BMW Operating System 8.5 ».

Fidèle au 6 en ligne

Le cœur battant de cette nouvelle BMW M2 est un moteur six cylindres en ligne doté de la technologie M TwinPower Turbo, délivrant désormais 353 kW soit 480 ch, ce qui fait 20 ch de plus que la génération sortante. Avec une boîte automatique, le couple maximal atteint 600 Nm, tandis que la boîte manuelle propose 550 Nm. Cette puissance permet à la M2 d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes (4,2 secondes avec la boîte manuelle), promettant des sensations fortes à chaque coup d’accélérateur.

BMW M2 2024

Les changements dans l’habitacle

La BMW M2 ne se contente pas d’augmenter sa puissance, elle enrichit également sa dotation de série. Parmi les nouveautés, on trouve le Parking Assistant, des sièges avant chauffants, un vitrage calorifuge, une e-SIM personnelle, des ceintures de sécurité avec liseré M et des sorties d’échappement M noires.

Pour ceux qui recherchent encore plus d’exclusivité, BMW propose deux nouveaux packs d’équipements :

Pack Innovation : Incluant l’Accès Confort, les Projecteurs Adaptive Full LED, les Feux de route anti-éblouissement et le BMW Live Cockpit Professional avec Affichage Tête Haute (HUD).

Pack M Professional : Comprenant le Volant chauffant, les Projecteurs Shadow Line M, le Driving Assistant, le Système Hi-Fi Harman Kardon et les Sièges M Sport.

La personnalisation est également au rendez-vous avec de nouvelles teintes de carrosserie, des selleries en cuir variées, des inserts décoratifs et des styles de jantes inédits.

L’intérieur de la nouvelle M2 a été soigneusement repensé. On y trouve désormais un volant au design inédit, avec méplat, repère rouge à 12 heures et surpiqûres aux couleurs BMW M, disponible en option en Alcantara. Le nouveau système d’exploitation BMW OS 8.5 fait son entrée, offrant un guidage à Réalité Augmentée dans l’écran central ou le combiné d’instrumentation, ainsi qu’une nouvelle planche de bord modernisée et des buses de ventilation redessinées.

L’intérieur de la BMW M2 profite d’un nouveau volant

Un tarif déjà fixé et une production imminente

La production de cette nouvelle M2 commencera le 1er août 2024 à l’usine BMW Group de San Luis Potosí, au Mexique. Les premiers véhicules arriveront dans les concessions BMW peu après. Le tarif de base pour ce bijou de technologie et de performance commence à partir de 84 700 euros.

